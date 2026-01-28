< sekcia Regióny
Aktivačnú činnosť vykonáva v Leviciach 17 uchádzačov o zamestnanie
Autor TASR
Levice 28. januára (TASR) - Aktivačnú činnosť v meste Levice vykonáva aktuálne na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Levice a mestom Levice 17 uchádzačov o zamestnanie. V období od začiatku tohto roka do 30. júna vykonávajú túto činnosť v stanovenom čase v rozsahu 80 hodín mesačne, informoval primátor Ján Krtík.
Na aktivačných prácach sa zúčastňujú aj občania poberajúci dávku v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú činnosť na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Levice a mestom Levice. V januári má podpísanú ponuku 25 občanov, ktorí sú povinní odpracovať 32 hodín mesačne, aby im bola priznaná dávka v hmotnej núdzi.
Nie všetci si však povinnosť odpracovania dávky plnia. Rozdelení sú do dvoch skupín, prvá pracuje v pondelok a utorok, druhá v stredu a vo štvrtok. Ide o občanov dlhodobo nezamestnaných, ktorí nemajú osvojené pracovné návyky, upozornil primátor.
Práce pod dozorom koordinátora vykonávajú v rôznych lokalitách mesta - v centre, na sídliskách, v mestských parkoch, mestských častiach, materských školách, komunitnom centre na Ladislavovom dvore a na mestskom úrade. Vykonávajú najmä ručný zber odpadkov, zber biologicky rozložiteľného odpadu, hrabanie lístia, v zimných mesiacoch je to aj sekanie ľadu a odpratávanie snehu. Zúčastňujú sa aj na likvidácii čiernych skládok.
