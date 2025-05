Aktivista Dragun dal v súvislosti s podvodom podnet na prokuratúru

Bratislava 26. mája (TASR) - Predseda občianskeho združenia (OZ) Team Petržalka Miroslav Dragun podal podnet na prokuratúru týkajúci sa možného spáchania trestného činu neoznámenia trestného činu zo strany niektorých poslancov klubu Team Bratislava a PS, najsilnejšieho klubu v miestnom zastupiteľstve. Reaguje tak na tvrdenia poslancov, ktorí mali podľa vlastných slov už v roku 2023 podozrenia na možné nezrovnalosti v oblasti odmeňovania na miestnom úrade, avšak doteraz nijako nekonali.



„Ak niekto tvrdí, že vedel o možnom porušení zákona, ale celé dva roky mlčal, nekonal a neinformoval, nemôže sa dnes tváriť ako ochranca verejného záujmu. To nie je odvaha, to je alibizmus. Mlčanie v čase, keď bolo treba konať, je vážnym zlyhaním a z toho musia vyvodiť zodpovednosť aj orgány činné v trestnom konaní,“ konštatuje Dragun.



Podľa neho nie je prípustné, aby sa s tak závažnými podozreniami narábalo účelovo a až po tom, ako o probléme informoval starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý sa po odhalení miliónového podvodu na miestnom úrade vzdáva funkcie. Dragunovi sa nepozdáva, že poslanci nekomunikovali svoje podozrenia verejne, nepodali trestné oznámenie a nevyvíjali tlak na hĺbkovú kontrolu.



Predseda poslaneckého klubu Pavol Škápik v reakcii pre TASR zopakoval, že rozsiahla kontrola, ktorú navrhli už v roku 2023, mohla obrovský podvod odhaliť oveľa skôr. Pôvodný návrh kontroly navrhnutý úradom nepovažovali za dostatočný, pričom okrem iného neriešil podľa neho vyplácanie miezd, cez ktoré sa nakoniec ukradlo 2,7 milióna eur.



„Náš poslanecký návrh, ktorý sa podarilo v roku 2023 schváliť, riešil kontrolu komplexnejšie a zahŕňal aj kontrolu miezd - odmeňovania. Dodnes sa však táto kontrola nestihla dokončiť, lebo starosta pre útvar pani kontrolórky nezabezpečil potrebné kapacity,“ zdôraznil Škápik.



Podvod opätovne označil za problém zanedbaných riadiacich a kontrolných mechanizmov na miestnom úrade, najmä manažérskym zlyhaním starostu. Zdôraznil, že všetka snaha a podnety by mali smerovať k prešetreniu zlyhaní na úrade. Takéto „dôkladné prešetrenie“ navrhol klub aj minulý týždeň na mimoriadnom zastupiteľstve, a ktoré bolo schválené.



Starosta nedávno povedal, že s kontrolou pred dvoma rokmi problém nemal, o čom svedčí aj záznam z vtedajšieho rokovania zastupiteľstva i oficiálne dokumenty. Týkalo sa to aj poslaneckého návrhu na rozšírenie uznesenia ku kontrole navrhnutej úradom. Problém však podľa neho bol, že poslanecký návrh doplnil mnoho menej podstatných kontrol, čím kapacity a útvar hlavnej kontrolórky „zahltil“, na čo ich mnohí upozorňovali vrátane kontrolórky. Najsilnejší klub pritom svojich minimálne ďalších šesť extra kontrol v značnom objeme predradil podľa starostu hneď na druhý polrok roka 2023.



„Týmto de facto neumožnili vykonať ňou i nami vybranú a navrhovanú top prioritu v oblasti kontroly, teda kontrolu realizácie platieb za materské školy, kam spadajú aj úhrady miezd v nami a ňou požadovanom rozsahu,“ podotkol Hrčka.



Miestny úrad v Petržalke čaká forenzný, finančný, právny, manažérsky i personálny hĺbkový audit za obdobie od roku 2019 po súčasnosť, a to najmä v súvislosti s nedávno odhaleným miliónovým podvodom. Vyčleniť z rezervného fondu sa má na to suma 300.000 eur. Poslanci zároveň odsúhlasili ďalšie kontroly i úlohy pre miestnu kontrolórku.