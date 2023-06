Aktivisti kritizujú, že planetárium v Bratislave nebude

Bratislava 27. júna (TASR) - Developerská spoločnosť Cresco Real Estate víta návrh novej dohody s hlavným mestom, ktorá sa týka záväzku za pozemky pod bývalým Parkom kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave. Podľa nej má pôvodne plánované planetárium a mediatéku v projekte River Park II nahradiť finančná kompenzácia, ktorá má byť použitá na plánovaný projekt premostenia Staromestskej ulice Plató Staromestská i projekt Živé námestie. Organizácia Slovenské planetáriá naopak požaduje diskusiu, ktorá k tejto téme podľa nej absentuje.



"Prekrytie Staromestskej ulice, ktorá ju otvorí a zároveň prirodzene rozšíri historické centrum mesta, je krok pozitívnym smerom. Rovnako sa staviame aj k projektu Živé námestie, ktorý má za cieľ integrovať verejný priestor," konštatuje v stanovisku výkonný riaditeľ developerskej spoločnosti Ján Krnáč.



Podotýka, že dodatok k dohode ich zároveň zaväzuje využiť centrálne územie na nábreží Dunaja na verejné parkové námestie. Deklaruje, že nedôjde k zahusteniu výstavby, naopak, v projekte River Park II sa majú rozšíriť možnosti výsadby zelene. Hlavné mesto totiž zaväzuje developera, aby na mieste, kde malo pôvodne stáť planetárium, vznikol verejný priestor s dominanciou zelene s možnosťou výstavby maximálne jednopodlažného objektu.



Organizácia Slovenské planetáriá dáva do pozornosti fakt, že Bratislava je posledným hlavným mestom v rámci EÚ, ktoré je bez planetária. Poukazuje na to, že sa všade využíva multifunkčne, teda pre školy, vedu či kultúru. Primátora Bratislavy Matúša Valla kritizuje za chýbajúcu diskusiu a snahu "zlikvidovať" osem rokov projektovej prípravy na planetáriu.



Návrh dohody, o ktorej má vo štvrtok (29. 6.) rokovať bratislavské mestské zastupiteľstvo, požaduje z rokovania stiahnuť. "Aby sme transparentne dohnali čas, počas ktorého ste nás z rokovaní o budúcnosti nábrežia vynechávali. Chceme len férovú šancu, ako občianski aktivisti," odkazuje organizácia na sociálnej sieti.



Planetárium považuje za historicky aj funkčne najlepšiu "záplatu za dieru" po zbúranom PKO, parčík s kaviarňou navrhovaný vedením mesta to podľa nej nie je. Do pozornosti dáva napríklad to, že v PKO bol už od polovice 20. storočia astronomický úsek. Zabúdať podľa nej netreba ani na to, že planetárium by postavil investor a zároveň 30 rokov prevádzkoval zo svojich financií pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy. Na sociálnej sieti sa zároveň vyjadrujú ľudia, ktorí návrh kritizujú, ale aj tí, ktorí v ňom vidia zmysel. Vallo na sociálnej sieti deklaroval, že so zástupcami podporovateľov planetária bude rokovať a hľadať vhodné riešenia.



Primátor v pondelok (26. 6.) informoval, že mesto prichádza s návrhom, podľa ktorého by namiesto planetária ako záväzku za pozemky pod bývalým PKO dostalo ako kompenzáciu takmer 11 miliónov eur. Investované by mohli byť aj do plánovaného projektu premostenia Staromestskej ulice Plató Staromestská. Odvolal sa pritom na novú dohodu s developerom. O návrhu budú rokovať bratislavskí mestskí poslanci.