Aktivisti nesúhlasia s projektom garáží na Kollárovom námestí

Bratislava 12. októbra (TASR) – Občianska iniciatíva Bratislava otvorene nesúhlasí s vydaním stavebného povolenia pre podzemný parkovací dom s takmer 300 parkovacími miestami na Kollárovom námestí a mestský park s oddychovou zónou. Voči rozhodnutiu stavebného úradu bratislavského Starého Mesta sa plánuje odvolať. Pre TASR to uviedol občiansky aktivista a miestny poslanec Matej Vagač.



„Nesúhlasíme, pretože si stále myslíme, že je to v rozpore s územným plánom. Určite sa odvoláme," skonštatoval Vagač.



V priamom rozpore má byť podľa neho napríklad fakt, že stavby súvisiace s podzemnou garážou, majú z parku zabrať približne 400 metrov štvorcových. Upozorňuje aj na chýbajúce právoplatné výrubové povolenie, keďže pôvodne vydané povolenie bolo súdom zrušené.



„Našli síce fintu, že to presadia, ale to je obchádzanie zákona alebo zmyslu zákona, lebo ochrana parku je v ochrane tých stromov. Keď sa presadia, nikto nesleduje, či nezahynú," myslí si Vagač.



Pripomína tiež, že stále prebieha súdne konanie vo veci vydaného územného rozhodnutia pre projekt. Občianski aktivisti sú presvedčení, že úrad pochybil už pri jeho vydaní. Ten však vo svojom rozhodnutí konštatuje, že územné rozhodnutie je právoplatné, čo mal potvrdiť aj nadradený orgán. Námietky voči tomu, že stavba je v rozpore s územným plánom, považuje za neopodstatnené, nedôvodné a v rozpore s princípmi stavebného zákona. V plnom rozsahu zároveň zamietol námietky podané viacerými subjektmi.



Poslanec upozorňuje aj na zastaranosť projektu, ktorý nereflektuje súčasnú situáciu. „Za tie roky, čo je tento problém na stole, sa pohľad na mobilitu v mestách radikálne zmenil," povedal Vagač s tým, že garáže by sa mali stavať skôr v okrajových častiach.



Situácia si podľa neho vyžaduje modernejší prístup, do pozornosti dáva koncept, ktorý navrhuje mesto, a to rozšírenie pešej zóny v okolí.



Developer predstavil PPP projekt parkovacieho domu s 296 miestami ešte v roku 2009. Postupne však došlo k viacerým úpravám. Na streche podzemnej garáže, ktorá bude na úrovni priľahlého terénu, sa má vytvoriť park s oddychovou zónou. Na základe memoranda o spolupráci podpísaného s hlavným mestom upustil stavebník od výrubového konania a dohodol sa na presadení niektorých drevín na iné miesto. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v apríli 2017.



Iniciatíva na vybudovanie podzemných garáží vyšla zo strany hlavného mesta v roku 2009.