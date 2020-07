Aktivisti odovzdali mestu Bratislava novú petíciu za zákaz hazardu

Bratislava 8. júla (TASR) - Aktivisti z iniciatívy Zastavme hazard odovzdali v stredu mestu Bratislava novú petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste s viac ako 104.000 podpismi Bratislavčanov. Veria, že vedenie hlavného mesta pristúpi k vybaveniu petície zodpovedne a dodrží všetky zákonné lehoty a postupy, aby ju nikto nemohol napadnúť na súde.



"Veríme, že všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu v Bratislave sa podobne rýchlo ako v Nitre stane skutočnosťou," povedal Michal Makovník z iniciatívy. Podpisy pod petíciu aktivisti zbierali najmä 29. februára, počas volieb do Národnej rady SR. Ľudí oslovovali pred budovami s volebnými miestnosťami. V stredu spresnili, že v deň volieb sa podpísalo viac ako 104.390 Bratislavčanov.



Pod petíciu bolo potrebné podľa aktivistov vyzbierať minimálne 57.000 podpisov, teda najmenej od 15 percent dospelých obyvateľov Bratislavy. Iniciatíva považuje vyzbieranie toľkých podpisov za úspech a potvrdenie, že Bratislavčania nechcú hazard vo svojom meste. Veria, že úplný zákaz kasín a herní v Bratislave nadobudne právoplatnosť.



Novú petíciu za zákaz hazardu v Bratislave spustili aktivisti ešte na jeseň 2019. Podporu jej vyjadrili aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, viacerí bratislavskí starostovia i mestskí poslanci. Hlavné mesto avizovalo, že ak bude mať petícia dostatok podpisov, chce jej vyhovieť. Vallo nedávno vyhlásil, že neregulované rozšírenie hazardných hier negatívne mení tvár mesta a spôsobuje tiež závažné negatívne spoločenské a ľudské dôsledky. Mesto Bratislava avizovalo, že ak petícia získa potrebný počet hlasov, pripraví návrh VZN o zákaze umiestnenia herní v zákonom stanovených budovách vrátane kasín a predloží ho na rokovanie mestského parlamentu. Súčasne vydané licencie na prevádzkovanie hazardných hier majú zaniknúť uplynutím ich platnosti.



V Bratislave prebiehal počas februárových volieb do Národnej rady SR pri budovách s volebnými miestnosťami aj zber podpisov pod petíciu proti zákazu hazardu. Podľa hovorkyne Asociácie zábavy a hier (AZAH) Dominiky Lukáčovej podpisy zbierali zamestnanci herní. Dostupnosť hazardu sa v hlavnom meste už vďaka regulácii podľa asociácie znížila o dve tretiny. Riešením podľa AZAH tak nie je zákaz, ale regulácia hazardu.



Absolútny zákaz herní v Bratislave už platil, avšak len od mája 2017 do 28. decembra 2018. Herne sa po vypršaní licencií už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách na obchod, kultúru či verejnú zábavu. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície, ktorú spustili v máji 2015 vtedajší primátor Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Petíciu podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, platných bolo 98.118 podpisov. Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave však následne prijaté VZN nebolo v súlade so zákonom. S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil aj Krajský súd v Bratislave, ktorý konštatoval nesúlad so zákonom.