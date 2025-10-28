< sekcia Regióny
Aktivisti pomôžu triediť odpad z hrobov na cintoríne v Môťovej
Pôvodne chceli byť aj na ďalších cintorínoch, nepodarilo sa im však nájsť dobrovoľníkov.
Autor TASR
Zvolen 28. októbra (TASR) - Aktivisti zo zvolenského združenia Očami prírody budú počas Sviatku všetkých svätých (1. 11.) opäť pomáhať občanom triediť odpad z hrobov. Tento rok to však bude len na miestnom cintoríne v Môťovej. Uvádzajú, že pôvodne chceli byť aj na ďalších cintorínoch, nepodarilo sa im však nájsť dobrovoľníkov.
„Radi by sme boli na viacerých miestach, no je pre nás veľmi ťažké nájsť ďalších ľudí, ktorí sú ochotní tento sviatok venovať pomoci druhým a prírode,“ dodali aktivisti na sociálnej sieti. Zároveň pripomínajú, že každý, komu záleží na čistote a úcte k miestu odpočinku, vie svoj odpad odniesť a vytriediť doma. Najlepšie však podľa združenia bude, ak odpad vôbec nebude vznikať. Svojou činnosťou obyvateľov dlhodobo nabádajú na to, aby sa zamysleli nad množstvom a kvalitou použitých materiálov, ktoré nosia na hroby.
Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta Zvolen TASR informovala, že na možnosť ekologickejšej výzdoby hrobov poukazuje aj samospráva. O osvetu sa podľa nej snažia napríklad aj formou veľkoplošných plagátov na mestských reklamných plochách. Ich cieľom je, aby ľudia namiesto plastových dekorácií použili prírodné materiály. „Aby namiesto desiatok parafínových sviečok zapálili jednu symbolickú, ideálne zo včelieho vosku, a namiesto takých v plastovom obale uprednostnili sviečky v skle,“ objasnila.
Vo Zvolene je šesť cintorínov a otvorené sú nepretržite. „Na verejný poriadok a na pokojný priebeh na cintorínoch a v ich okolí bude počas nasledujúceho sviatočného víkendu dohliadať mestská polícia,“ podotkla.
Projektová manažérka Funebry Andrea Uherková doplnila, že len veľmi málo z toho, čo nosia ľudia na cintorín, sa dá recyklovať. Tvrdí, že počas dušičkového obdobia, teda približne počas jedného týždňa v roku, sa na cintorínoch na Slovensku vyprodukuje takmer polovica celoročného odpadu. „Môžeme zvoliť aj iné spôsoby spomínania, napríklad si pozrieť spomienkové fotografie, urobiť si výlet na obľúbené miesto, rozprávať sa o našich blízkych,“ ukončila.
„Radi by sme boli na viacerých miestach, no je pre nás veľmi ťažké nájsť ďalších ľudí, ktorí sú ochotní tento sviatok venovať pomoci druhým a prírode,“ dodali aktivisti na sociálnej sieti. Zároveň pripomínajú, že každý, komu záleží na čistote a úcte k miestu odpočinku, vie svoj odpad odniesť a vytriediť doma. Najlepšie však podľa združenia bude, ak odpad vôbec nebude vznikať. Svojou činnosťou obyvateľov dlhodobo nabádajú na to, aby sa zamysleli nad množstvom a kvalitou použitých materiálov, ktoré nosia na hroby.
Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta Zvolen TASR informovala, že na možnosť ekologickejšej výzdoby hrobov poukazuje aj samospráva. O osvetu sa podľa nej snažia napríklad aj formou veľkoplošných plagátov na mestských reklamných plochách. Ich cieľom je, aby ľudia namiesto plastových dekorácií použili prírodné materiály. „Aby namiesto desiatok parafínových sviečok zapálili jednu symbolickú, ideálne zo včelieho vosku, a namiesto takých v plastovom obale uprednostnili sviečky v skle,“ objasnila.
Vo Zvolene je šesť cintorínov a otvorené sú nepretržite. „Na verejný poriadok a na pokojný priebeh na cintorínoch a v ich okolí bude počas nasledujúceho sviatočného víkendu dohliadať mestská polícia,“ podotkla.
Projektová manažérka Funebry Andrea Uherková doplnila, že len veľmi málo z toho, čo nosia ľudia na cintorín, sa dá recyklovať. Tvrdí, že počas dušičkového obdobia, teda približne počas jedného týždňa v roku, sa na cintorínoch na Slovensku vyprodukuje takmer polovica celoročného odpadu. „Môžeme zvoliť aj iné spôsoby spomínania, napríklad si pozrieť spomienkové fotografie, urobiť si výlet na obľúbené miesto, rozprávať sa o našich blízkych,“ ukončila.