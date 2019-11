Aktivisti spúšťajú v Bratislave novú petíciu za zákaz hazardu

Bratislava 18. novembra (TASR) – V Bratislave sa spúšťa nová petícia za zákaz hazardu. Stoja za ňou občianski aktivisti z iniciatívy Zastavme hazard, ktorí začínajú so zbieraním podpisov. Žiadajú zákaz herní a kasín v hlavnom meste. Informovali o tom v pondelok na tlačovej konferencii s tým, že iniciatíva je prísne apolitická.



"Neplánujeme čakať na to, kým sa Najvyššiemu súdu SR uráči rozhodnúť o petícii a, úprimne, nemáme vôbec naivnú predstavu o spravodlivosti," poznamenal Pavol Graňák z iniciatívy. Práve na tomto súde skončilo napadnuté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) hlavného mesta. Súd v tejto veci stále nerozhodol. Koncom decembra 2018 zároveň VZN stratilo účinnosť.



Podľa iniciatívy Bratislavčania už dávno "vyniesli svoj rozsudok", podľa ktorého si hazard vo svojom meste neprajú. Členovia petičného výboru preto pozývajú obyvateľov hlavného mesta v deň budúcoročných parlamentných volieb, teda 29. februára 2020, aby aj vtedy prišli podpísať novú petíciu. Vítaní sú aj dobrovoľníci, ktorí by mali záujem pomôcť pri zbieraní podpisov. Tí sa môžu prihlásiť na webovej stránke www.zastavmehazard.sk.



K petícii by sa malo vo štvrtok (21. 11.) vyjadriť aj bratislavské mestské zastupiteľstvo, podporu mesta by podľa primátora Matúša Valla petícia mala mať. "Určite sme kompletne s celým mestom, s vedením mesta, s našimi poslancami a starostami za touto petíciou. A dúfame a sľubujeme, že to tentoraz vyjde," povedal Vallo s tým, že s iniciátormi petície sa už viackrát stretli a majú dohodnutý systém i pravidlá. Zdôraznil, že nejde o zbieranie politických bodov, ale snahu zregulovať hazard. "Myslím si, že má byť právo mesta určiť si, akým spôsobom bude prebiehať hazard na jeho území," doplnil Vallo.



Asociácia zábavy a hier (AZAH) tvrdí, že novela zákona o hazardných hrách ako celok je nastavená najregulačnejšie, ako kedy voči hazardu bola. V spustení petície preto nevidí význam. V čase, keď sa situácia stabilizovala a herní ubúda, si AZAH nemyslí, že by mali ľudia enormný záujem podpisovať petície proti hazardu. "Toto 'znásilňovanie' zákazu hazardu v čase, keď rôzne mestá riešia problém čierneho hazardu a kvízomatov, považujeme za nepochopiteľné. Obzvlášť, keď rôznymi zákonnými opatreniami klesli tržby hazardu len od začiatku tohto roka až o 30 percent," povedala ešte v októbri hovorkyňa AZAH Dominika Lukáčová s tým, že hlavné mesto prijalo rôzne VZN, ktoré herne okrešú o ďalšiu tretinu.



Absolútny zákaz herní v Bratislave platil od mája 2017 do 28. decembra 2018. Herne sa po vypršaní licencií už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách na obchod, kultúru či verejnú zábavu. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície, ktorú spustili v máji 2015 vtedajší primátor Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Petíciu podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, platných bolo 98.118 podpisov. Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave však následne prijaté VZN nebolo v súlade so zákonom. S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil aj Krajský súd v Bratislave, ktorý konštatoval nesúlad so zákonom.