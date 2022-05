Aktivisti spustili petíciu za osadenie tabule Eugena Gudernu v Nitre

Nitra 31. mája (TASR) - Skupina aktivistov z Nitry a okolia spustila petíciu za osadenie pamätnej tabule Eugena Gudernu na jednu z budov v krajskom meste. Ich cieľom je vyzbierať pod petíciu minimálne 1000 podpisov, aby o osadení pamätníka rokovali krajskí poslanci. "Cieľom iniciatívy je posilnenie antifašistickej tradície v Nitre, prispenie k lokálpatriotizmu obyvateľov mesta a v neposlednom rade aj reagovanie na postupnú stratu historickej pamäte," povedal člen petičného výboru Dávid Pavelka.



Pamätná tabuľa Eugena Gudernu bola už v minulosti umiestnená na budove Gymnázia Eugena Gudernu na Gudernovej ulici, dnešnej Piaristickej. Budova sa v reštitúciách vrátila pôvodným majiteľom, gymnázium sa muselo presťahovať. Pamätná tabuľa putovala do depozitára Ponitrianskeho múzea, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.



Podľa predsedu petičného výboru Artura Bekmatova disponuje kraj v meste Nitra niekoľkými budovami, na ktorých by tento pamätník mohol byť umiestnený bez zbytočných komplikácií. "Nitra sa po roku 1989 k osobe Eugena Gudernu, antifašistu z Nitry, ktorý zahynul v roku 1945 v koncentračnom tábore Mauthausen, zachovala 'najmacošskejšie'. V Košiciach je dodnes Gudernova ulica, v Bratislave síce ulicu pomenovanú po ňom premenovali, no pamätník pri jednej z ružinovských škôl stále stojí. V Nitre sme ho uvrhli do zabudnutia, hoci sa práve v tomto meste narodil," povedal Bekmatov.