Aktivisti: TANAP plánuje prikrmovať zver blízko turistických trás

Vysoké Tatry 2. mája (TASR) - Iniciatíva My sme les tvrdí, že Správa Tatranského národného parku (TANAP) plánuje prikrmovať zver na takmer 50 lokalitách, pričom niektoré krmoviská sa nachádzajú len 50 metrov od turistických chodníkov a cyklotrás. Aktivista Marián Hletko uvádza, že blízkosť krmovísk v turistických oblastiach zvyšuje riziko stretu s medveďmi, ktoré môže potrava priťahovať. Správa TANAP-u ubezpečuje, že žiadne prikrmovanie zveri sa v blízkych mesiacoch neplánuje.



„Krmoviská sú plánované napríklad pri Dolnom Smokovci, pri Novej Polianke, pri Tatranskej Lomnici alebo Štrbskom plese. Zaujímavým faktom je, že krmoviská a vnadiská sa v minulosti stali jedným z hlavných zdrojov potravy medveďa hnedého v Európe. Potvrdzuje to aj prípad z TANAP-u, kde asi 20-ročný samec medveďa pravidelne navštevoval skoro 50 poľovníckych krmovísk. Ukázali to dáta z monitorovacieho obojku,“ upozorňuje iniciatíva.



Informácie o prikrmovaní a vnadiskách vníma Správa TANAP-u ako vytrhnuté z kontextu. „Považujeme z tohto dôvodu za správne ich uviesť na pravú mieru, aby nejakým spôsobom nezasiahli do cestovného ruchu a turisti sa cítili v prostredí Vysokých Tatier bezpečne,“ uviedla hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová.



Dodala, že žiadosť o prikrmovanie na Okresný úrad (OÚ) v Prešove poslali ešte minulý rok v októbri s cieľom prikrmovania zveri v zimných mesiacoch, ak by to bolo potrebné pre vyššie mrazy. Úrad povolenie vydal vo februári tohto roka, keď však už žiadosť podľa hovorkyne stratila svoje opodstatnenie. „Preto sme k týmto opatreniam nepristúpili a určite tak ani neplánujeme v blízkych mesiacoch, keď sú medvede zobudené a dokonca aktuálne ich čaká obdobie párenia,“ upozornila Obžutová s tým, že žiadosť ešte koncom apríla stiahli, a tým sa povolenie výnimky definitívne zrušilo.



Obžutová takisto zdôraznila, že Správa TANAP-u v žiadnom prípade nikdy nežiadala a ani svoju žiadosť nerozširovala o vnadenie či prikrmovanie jadrovým krmivom. „OÚ udelil toto povolenie iniciatívne a otázky, prečo sa tak rozhodol, by mali smerovať práve tam,“ podotkla. Rovnako podľa nej nie je pravda, že sa plánovalo prikrmovať pri turistických chodníkoch. V pôvodnej žiadosti Správa TANAP-u uviedla viacero lokalít, ktoré vyhodnocovala podľa potreby, avšak určite by sa vyhýbali turisticky frekventovaným miestam.



„Na záver chceme vyzvať všetkých, obzvlášť médiá, aby do budúcna s takýmito vyhláseniami operovali korektne a po riadnom preverení faktov, pretože zbytočná panika môže mať vážne následky na život v národnom parku. Veríme, že sa takéto nedorozumenia nebudú opakovať,“ uzavrela hovorkyňa.