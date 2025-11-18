< sekcia Regióny
Aktivisti tvrdia, že odhalili vnadisko. Správa TANAP to odmieta
Autor TASR
Vysoké Tatry 18. novembra (TASR) - Iniciatíva My sme les tvrdí, že v spolupráci s verejnosťou odhalila v blízkosti obcí Nová Lesná a Dolný Smokovec pod Tatrami vnadisko. Podľa aktivistov sa tam pravidelne nachádzajú zvyšky mŕtvych zvierat, ktoré môžu prilákať medvede do blízkosti ľudí. Správu Tatranského národného parku (TANAP) podozrieva, že opakujúce sa konanie dostatočne nerieši. Správa TANAP-u odmieta, že by praktizovala akúkoľvek formu zámerného vnadenia zveri a ohradzuje sa voči vyjadreniam zástupcov iniciatívy. Hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová v reakcii uviedla, že uhynutú zver v blízkosti intravilánov či turistických chodníkov odstraňujú.
Vnadiská nahlásili obyvatelia cez formulár iniciatívy. Tá uviedla, že v spomínanej lokalite už minimálne trikrát našli časti tiel mŕtvych zvierat. Ide pritom o poľovný revír TANAP-u, ktorý je v plnej kompetencii Správy TANAP-u a je to územie s vysokým pohybom turistov a obyvateľov. Takéto praktiky podľa aktivistov ohrozujú bezpečnosť ľudí a zvyšujú riziko konfliktu s medveďom. Dodávajú, že tam už došlo v máji a júni aj k odstrelu najmenej dvoch medveďov.
„Ak by sa potvrdilo, že tento hazard s ľudskou bezpečnosťou má na svedomí samotná Správa TANAP-u, išlo by o bezprecedentné zlyhanie odbornej inštitúcie. Takéto konanie je v priamom rozpore s princípmi ochrany prírody, etickými zásadami manažmentu veľkých šeliem aj so zdravým rozumom,“ skonštatoval Michal Haring z iniciatívy My sme les. Považuje za absurdné, že v revíri Správy TANAP-u sa nachádzajú uhynuté zvieratá, ktoré lákajú medvede a následne sa medvede usmrcujú. Považuje to za systémové zlyhanie.
Iniciatíva v tejto súvislosti vyzýva Správu TANAP-u na okamžité riešenie situácie a zastavenie všetkých foriem úmyselného aj neúmyselného vnadenia medveďov do blízkosti ľudí v príslušnom poľovnom revíri.
„Po minulotýždňovom prijatí podnetu od verejnosti naši pracovníci okamžite preverili dotknuté lokality. Na mieste sa nachádzal kadáver jelenice, pri ktorom vzniklo podozrenie na vznik nelegálneho vnadiska. Pre podozrenie z pytliactva naši zamestnanci na miesto privolali políciu, ktorá zo značne rozloženého kadáveru nedokázala potvrdiť, či išlo o pytliactvo, prirodzený úhyn, alebo dovezenie kadáveru na miesto inou osobou, o čom bol vytvorený aj záznam. Kadáver bol následne našimi pracovníkmi prevezený do kafilérie. Mimochodom, tí boli počas výkonu práce vulgárne napadnutí práve prítomným pánom Haringom,“ uviedla v reakcii Hlaváčová.
Podotkla, že v TANAP-e denne dochádza k prirodzeným úhynom zveri, či už šelmami, dopravou, alebo aj prirodzenou cestou najmä v tomto ročnom období. Navyše zo severnej strany obce Nová Lesná je podľa Hlaváčovej zanedbaný ovocný sad, ktorý prirodzene láka divú zver.
„Opakovane zdôrazňujeme, že bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov je našou prioritou. Verejnosti odporúčame, aby každý nález uhynutého zvieraťa v blízkosti turistickej infraštruktúry, alebo prípadné známky vnadenia, okamžite nahlásila Správe TANAP-u. Odstraňovanie kadáverov uhynutej zveri realizujeme nad rámec zákonných povinností a s ohľadom na zachovanie prirodzených biotopov TANAP-u,“ uzavrela hovorkyňa.
