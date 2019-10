Aktivisti v Bratislave plánujú novú petíciu za zákaz hazardu v meste

Bratislava 26. októbra (TASR) – V Bratislave sa plánuje nová petícia za zákaz hazardu. Petičný výbor majú tvoriť občianski aktivisti a nie bratislavský primátor a starostovia, ako to bolo v minulosti. Hlavné mesto i mestské časti však chcú občiansku petíciu podporiť. Pre TASR to potvrdili oslovení zástupcovia mesta, mestských častí i aktivisti. Asociácia zábavy a hier (AZAH) tvrdí, že Bratislava tak bude na najlepšej ceste objaviť sa na mape nelegálneho hazardu, kde už neplatia žiadne pravidlá, odvody či ochrana hráčov.



Peter Beňa z iniciatívy Zastavme hazard pre TASR uviedol, že momentálne sú v "štádiu príprav". O podrobnostiach chcú informovať v najbližších týždňoch. Na to, či sa má plánovaná petícia opäť týkať snahy o celoplošný a úplný zákaz hazardu na území Bratislavy, povedal, že "ide o najreálnejší scenár, keďže zákon neumožňuje regulovať počet prevádzok v meste ani počet herných prístrojov".



Mesto Bratislava TASR informovalo o tom, že má záujem naďalej komplexne sa vyrovnať s hazardom na svojom území. "Stále pracujeme s možnosťou novej petície za zákaz hazardu. Postoj Bratislavčanov k hazardu, ktorý v minulosti vyjadrili petíciou za zákaz hazardu s viac ako 100.000 podpismi, nám nie je ľahostajný. Neplánujeme organizovať vlastnú petíciu, ale skôr morálne podporiť petíciu, ktorú už pripravujú aktivisti, ktorí sa podieľali aj na predchádzajúcej petícii," povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla. Bratislavskí starostovia sa v októbri dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by mala začať komunikovať o podmienkach vytvorenia novej petície s hlavným mestom, občianskymi združeniami a aktivistami. V uplynulých dňoch sa pracovná skupina už aj stretla.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo si myslí, že regulácia herní a hazardu by mala byť omnoho prísnejšia. "Ak by zákon umožňoval kvalitnejšie urobiť širšiu reguláciu, tak som za ňu. Ak súčasný zákon ostane tak, ako je, som za úplný zákaz," povedal.



Hovorkyňa AZAH Dominika Lukáčová tvrdí, že zo strany vedenia mesta nie je vôľa riešiť veci konštruktívne. "Toto 'znásilňovanie' zákazu hazardu v čase, keď rôzne mestá riešia problém čierneho hazardu a kvízomatov, považujeme za nepochopiteľné. Obzvlášť, keď rôznymi zákonnými opatreniami klesli tržby hazardu len od začiatku tohto roka až o 30 percent. Hlavné mesto prijalo rôzne všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktoré herne okrešú o ďalšiu tretinu," povedala.



Absolútny zákaz herní v Bratislave platil od mája 2017 do 28. decembra 2018. Herne sa po vypršaní licencií už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách na obchod, kultúru či verejnú zábavu. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície, ktorú spustili v máji 2015 vtedajší primátor Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Petíciu podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, platných bolo 98.118 podpisov. Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave však následne prijaté VZN nebolo v súlade so zákonom. S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil aj Krajský súd v Bratislave.