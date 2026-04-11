Aktivisti v Košiciach nesúhlasia s búraním bývalej železničnej budovy
Autor TASR
Košice 11. apríla (TASR) - Košická mestská časť Staré Mesto vyzvala tento týždeň na urýchlené riešenie situácie s opustenou budovou na Masarykovej ulici, ktorú vlastní štát a navrhuje ju zbúrať. Iniciátorov jej záchrany toto vyjadrenie samosprávy prekvapilo. Autor petície „Zachráňme bývalú železničnú budovu na Masarykovej ulici v Košiciach“ Peter Beňo reagoval, že si uvedomujú v akom stave aktuálne budova je, avšak hodnotné historické stavby podľa neho treba zveľaďovať, ochraňovať, a nie búrať.
Mestská časť poukazovala na zvýšenú kriminalitu, vandalizmus, hluk a sťažnosti obyvateľov. Výzvu na urýchlené búranie rezortu školstva, pod ktorý trojpodlažná budova patrí, tlmočil na tlačovej konferencii zástupca starostu Starého Mesta Vladimír Eperješi. Reagoval aj na snahu skupiny aktivistov zachovať budovu s tým, že k takýmto aktivitám malo dôjsť skôr, keď bola v lepšom stave. „Od verejne činnej osoby, ktorá sa v civilnom zamestnaní venuje umeleckej práci, by sme očakávali iný postoj k hodnotám, umeniu a architektúre. Ešte viac nás zarazilo vyjadrenie pána Eperješiho na adresu odborníkov a aktivistov, ktorých nepriamo obvinil z toho, že takýmto aktivitám sa mali venovať skôr, keď bola budova v lepšom stave,“ dodáva iniciátor návrhu na vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku Ľubomír Lehotský.
Aktivisti sú presvedčení, že úsilím ľudí, ktorým ide o zachovanie hodnôt, sa nemá plytvať. Zároveň kritizujú zástupcov štátu i miestnej samosprávy, že sa nepričinili o to, aby bola budova v lepšom stave. „Príklad použitia iného ako deštrukčného riešenia sme videli pri riešení situácie na Svätoplukovej ulici v Košiciach, ktorá svojho času zápasila s prostitúciou, alkoholizmom i distribúciou drog. Nachádza sa v tesnom susedstve a preto sa logicky natíska myšlienka, že ak to šlo tam, tak v prípade skutočného záujmu možno vyriešiť aj problém s malou časťou Masarykovej ulice,“ dodávajú aktivisti a zároveň vyzývajú Košičanov, aby svoju vôľu vyjadrili podporom elektronickej petície.
Chátrajúci objekt na Masarykovej 20 v minulosti slúžil železničnému učilišťu, dnes v jeho vnútri vidieť zničené vnútorné priestory s kopami odpadkov či starého oblečenia. „Táto budova má právoplatné búracie povolenie a je dokonca urobené verejné obstarávanie na zbúranie tejto budovy. Bohužiaľ, aj po opakovaných urgenciách ministerstva, aby urobilo niečo s touto budovou, sa nič neudialo,“ povedal Eperješi.
