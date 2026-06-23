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Aktivisti v Košiciach žiadajú zachovať budovu na Masarykovej
Aktivisti upozorňujú aj na to, že ministerstvo doposiaľ nezverejnilo analýzu, ktorá by preukázala demoláciu ako najvýhodnejšie a najhospodárnejšie riešenie.
Autor TASR
Košice 23. júna (TASR) - Časť odbornej a občianskej verejnosti žiada okamžité zastavenie pripravovanej demolácie chátrajúcej budovy na Masarykovej ulici v Košiciach. Ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD) adresovala otvorený list. TASR o tom za signatárov informovali Peter Beňo a Ľubomír Lehotský. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) považuje odstránenie stavby za zodpovedné riešenie. Bývalá železničná budova predstavuje podľa neho bezpečnostné riziko pre okolie.
„Odmietame situáciu, v ktorej štát dlhodobo nezabezpečí vlastný majetok pred poškodzovaním, následne jeho znehodnotenie použije ako argument na demoláciu a napokon na odstránenie objektu vynaloží ďalšie státisíce eur z verejných zdrojov,“ uvádzajú signatári otvoreného listu s tým, že požadujú zabezpečenie budovy pred vstupom nepovolaných osôb. Tiež žiadajú prijatie opatrení, ktoré zabránia ďalšej degradácii budovy. „Sme presvedčení, že riešením má byť náprava zanedbaného stavu, nie odstránenie objektu,“ tvrdia.
Ministerstvo v reakcii pre TASR uviedlo, že napriek prijímaným opatreniam na ochranu majetku si objekt vyžadoval čoraz vyššie náklady na údržbu a zabezpečenie. „To, čo dnes vidíme na Masarykovej ulici, je výsledok rokov, počas ktorých objekt chátral bez reálneho využitia a bez systematickej obnovy. Dlhodobé zanedbávanie priviedlo budovu do stavu, keď už nejde o otázku zachovania objektu, ale predovšetkým o otázku bezpečnosti a ochrany zdravia,“ objasnilo.
Aktivisti upozorňujú aj na to, že ministerstvo doposiaľ nezverejnilo analýzu, ktorá by preukázala demoláciu ako najvýhodnejšie a najhospodárnejšie riešenie. Rezort argumentuje, že rozhodnutie o odstránení stavby nebolo prijaté politicky a svojvoľne, ale predchádzali mu odborné podklady, statické a technické posúdenia, projektová dokumentácia, rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu a právoplatné rozhodnutie stavebného úradu.
V otázke budúcnosti budovy tiež signatári vyžadujú maximálnu mieru transparentnosti a verejnej kontroly. Domnievajú sa, že po demolácii objektu by pozemok mohol byť predaný súkromnému investorovi, ktorý by ho získal bez nákladov na demoláciu. „Predbežný plán s areálom na Masarykovej ulici je vybudovať na mieste nové sídlo Regionálneho úradu školskej správy, prípadne ďalších organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (centrá poradenstva a prevencie) a vytvoriť tak komplex služieb pre školy a školské zariadenia v Košickom kraji,“ uviedlo MŠVVaM vo svojom stanovisku.
Rezort potvrdil, že na búracie a demolačné práce objektov na Masarykovej ulici bolo pridelených 500.000 eur. Suma podľa neho zahŕňa všetky náklady vrátane stavebného dozoru a odstránenia odpadu.
Chátrajúci objekt na Masarykovej 20 bol postavený pred rokom 1895. V minulosti ho využívalo železničné učilište. Budova bývalých dielní prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu po postupnom presune praktického vyučovania do priestorov školy na Palackého ulici v rokoch 2006 až 2018 a stala sa tak nevyužívaným majetkom štátu. Priestory opakovane čelili vandalizmu. Skupina košických aktivistov chce túto historickú budovu zachovať a vyhlásiť ju za národnú kultúrnu pamiatku. Vznikla aj petícia za jej záchranu.
„Odmietame situáciu, v ktorej štát dlhodobo nezabezpečí vlastný majetok pred poškodzovaním, následne jeho znehodnotenie použije ako argument na demoláciu a napokon na odstránenie objektu vynaloží ďalšie státisíce eur z verejných zdrojov,“ uvádzajú signatári otvoreného listu s tým, že požadujú zabezpečenie budovy pred vstupom nepovolaných osôb. Tiež žiadajú prijatie opatrení, ktoré zabránia ďalšej degradácii budovy. „Sme presvedčení, že riešením má byť náprava zanedbaného stavu, nie odstránenie objektu,“ tvrdia.
Ministerstvo v reakcii pre TASR uviedlo, že napriek prijímaným opatreniam na ochranu majetku si objekt vyžadoval čoraz vyššie náklady na údržbu a zabezpečenie. „To, čo dnes vidíme na Masarykovej ulici, je výsledok rokov, počas ktorých objekt chátral bez reálneho využitia a bez systematickej obnovy. Dlhodobé zanedbávanie priviedlo budovu do stavu, keď už nejde o otázku zachovania objektu, ale predovšetkým o otázku bezpečnosti a ochrany zdravia,“ objasnilo.
Aktivisti upozorňujú aj na to, že ministerstvo doposiaľ nezverejnilo analýzu, ktorá by preukázala demoláciu ako najvýhodnejšie a najhospodárnejšie riešenie. Rezort argumentuje, že rozhodnutie o odstránení stavby nebolo prijaté politicky a svojvoľne, ale predchádzali mu odborné podklady, statické a technické posúdenia, projektová dokumentácia, rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu a právoplatné rozhodnutie stavebného úradu.
V otázke budúcnosti budovy tiež signatári vyžadujú maximálnu mieru transparentnosti a verejnej kontroly. Domnievajú sa, že po demolácii objektu by pozemok mohol byť predaný súkromnému investorovi, ktorý by ho získal bez nákladov na demoláciu. „Predbežný plán s areálom na Masarykovej ulici je vybudovať na mieste nové sídlo Regionálneho úradu školskej správy, prípadne ďalších organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (centrá poradenstva a prevencie) a vytvoriť tak komplex služieb pre školy a školské zariadenia v Košickom kraji,“ uviedlo MŠVVaM vo svojom stanovisku.
Rezort potvrdil, že na búracie a demolačné práce objektov na Masarykovej ulici bolo pridelených 500.000 eur. Suma podľa neho zahŕňa všetky náklady vrátane stavebného dozoru a odstránenia odpadu.
Chátrajúci objekt na Masarykovej 20 bol postavený pred rokom 1895. V minulosti ho využívalo železničné učilište. Budova bývalých dielní prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu po postupnom presune praktického vyučovania do priestorov školy na Palackého ulici v rokoch 2006 až 2018 a stala sa tak nevyužívaným majetkom štátu. Priestory opakovane čelili vandalizmu. Skupina košických aktivistov chce túto historickú budovu zachovať a vyhlásiť ju za národnú kultúrnu pamiatku. Vznikla aj petícia za jej záchranu.