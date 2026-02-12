< sekcia Regióny
Aktivisti vítajú záujem MŽP uzavrieť skládku v košickej Myslave
Avizovaná rekultivácia skládky si vyžiada navýšenie kapacity o 15.000 metrov kubických kvôli stabilizácii svahov.
Autor TASR
Košice 12. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Fórum pre zelené a zodpovedné Slovensko víta, že minister životného prostredia a podpredseda vlády SR Tomáš Taraba (nominant SNS) deklaroval záujem uzavrieť skládku nebezpečných odpadov v košickej Myslave čo najskôr. Aktivisti zároveň zdôrazňujú potrebu kontroly. TASR o tom informoval predseda OZ Ján Chovanec.
Podľa jeho slov sa príbeh „Pezinskej skládky“ v Myslave blíži k definitívnemu koncu. „Je dôležité, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pochopilo vážnosť situácie a dalo jasnú červenú ďalšiemu fungovaniu tohto environmentálneho strašiaka. Je to dôkaz, že ak sa argumentuje faktami a dátami, dialóg so štátom prináša výsledky,“ uviedol s tým, že ide o výsledok synergie medzi aktívnymi občanmi, samosprávou a konštruktívnym prístupom štátu.
Pripomenul, že avizovaná rekultivácia skládky si vyžiada navýšenie kapacity o 15.000 metrov kubických kvôli stabilizácii svahov. „Budeme pozorne sledovať každú tonu materiálu, ktorá sa na skládku privezie, aby rekultivácia nebola len zastieracím manévrom pre biznis s odpadom,“ dodal Chovanec.
Taraba v januári deklaroval záujem uzavrieť skládku čo najskôr. Podľa neho MŽP nejde povoľovať jej ďalšie fungovanie. Pripomenul tiež, že ide o súkromnú skládku a štát v súčasnosti nemôže prevziať jej uzavretie. Potvrdil, že s prevádzkovateľom sú v kontakte.
Prevádzkovateľom skládky je spoločnosť V.O.D.S., ktorá avizovala jej uzatvorenie a rekultiváciu stabilizáciou svahov prostredníctvom vybudovania oporných múrov, čím sa má zvýšiť kapacita skládky. Ak by rozšírenie nebolo povolené, podľa envirorezortu by prevádzkovateľ musel jej uzatvorenie zabezpečiť navozením stavebného odpadu, čo by predstavovalo zbytočne nákladné riešenie. Proti skládke vznikla aj petícia.
