Aktivisti: Volebné obvody Prešovského kraja nezaručujú rovnosť hlasov
Rozdelenie obvodov podľa združenia spôsobuje, že hlas voliča v niektorých obvodoch má väčšiu alebo menšiu váhu než v iných, čo je v rozpore s princípom rovnosti volebného práva podľa zákonov SR.
Autor TASR
Prešov 13. marca (TASR) - Podľa občianskeho združenia (OZ) Náš Prešov súčasné volebné obvody v meste Prešov aj v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) nezabezpečujú rovnosť hlasov voličov. Rozdelenie obvodov podľa združenia spôsobuje, že hlas voliča v niektorých obvodoch má väčšiu alebo menšiu váhu než v iných, čo je podľa nich v rozpore s princípom rovnosti volebného práva podľa zákonov SR. O výklad požiadali verejného ochrancu práv (VOP), ktorý potvrdil porušenie princípu rovnosti hlasov. Mesto Prešov i PSK tvrdia, že sa zisteniami zaoberajú.
„VOP svojím nálezom potvrdil naše tvrdenia, a to, že poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Prešove schválením volebných obvodov v súčasnej podobe porušili príslušné zákony SR o rovnosti hlasov voličov. V tejto súvislosti sme oslovili a požiadali poslancov MsZ i mesto Prešov, aby volebné obvody v meste Prešov zosúladili s nálezom VOP,“ uviedli z OZ Náš Prešov s tým, že rovnako postupovali aj pri PSK.
„Šetrenie ukázalo, že pri voľbách v PSK sa rozsah odchýlok počtu voličov medzi jednotlivými obvodmi pohyboval od 0,96 percenta do 27,96 percenta, zatiaľ čo v prípade mesta Prešov išlo o rozdiely od 1,32 percenta do 32,83 percenta. Tieto disproporcie znamenajú porušenie princípu rovnosti hlasov voličov, ktorý je základným ústavným princípom volebného systému a zaručuje, aby každý volič mal rovnakú váhu svojho hlasu,“ uviedol hovorca VOP Branislav Gigac.
Mestá a samosprávne kraje sú podľa Gigaca povinné vyjadriť sa k zisteniam verejného ochrancu práv a navrhnutým opatreniam. Samotné prijatie navrhnutých opatrení je však odporúčaním, keďže úlohou ombudsmana je primárne ovplyvňovať prax orgánov verejnej moci prostredníctvom odporúčaní a dialógu.
Ak by samospráva nepristúpila k úprave volebných obvodov, VOP podľa Gigaca môže podať návrh prokurátorovi na protest proti uzneseniu zastupiteľstva, ktoré je v rozpore s odporúčaniami. Ak zastupiteľstvo nereaguje, prokurátor môže rozhodnutie napadnúť na príslušnom správnom súde. Po voľbách by mohlo byť tiež podnetom na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb pred Najvyšším správnym súdom SR podľa Správneho súdneho poriadku.
Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák, oznámením o výsledku prieskumu a výzvou na prijatie opatrení od VOP sa mestskí poslanci zaoberali vlani v júni. Prijali uznesenie, ktorým ho zobrali na vedomie a požiadali primátora mesta, aby po vyhlásení najbližších volieb do orgánov samosprávy obcí predložil na rokovanie MsZ materiál, ktorým sa určia volebné obvody v súlade so závermi a navrhnutými opatreniami.
„Mesto Prešov komunikuje s VOP s cieľom implementovať jeho zistenia pri tvorbe volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2026. Zároveň komunikuje s poslaneckými klubmi v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov s cieľom predstaviť navrhované možnosti vytvorenia volebných obvodov, ktoré budú v súlade so zisteniami verejného ochrancu práv,“ povedal Hudák s tým, že materiál bude zaradený najneskôr na júnové zasadnutie MsZ.
Doterajšie nastavenie volebných obvodov v Prešovskom samosprávnom kraji vychádzalo podľa jeho hovorkyne Daši Jeleňovej z okresného členenia, ktoré je historicky zaužívané, pre obyvateľov zrozumiteľné a rešpektuje prirodzené regionálne väzby.
„Zároveň si však uvedomujeme, že demografický vývoj v jednotlivých okresoch sa v čase mení, čo môže viesť k rozdielom vo váhe hlasu medzi jednotlivými časťami kraja. Takýto stav je potrebné pravidelne vyhodnocovať a primerane upravovať. Na základe nálezu verejného ochrancu práv PSK začal systematicky pripravovať nové varianty nastavenia volebných obvodov a počtu poslancov. Výsledné návrhy budú predložené na odbornú aj politickú diskusiu v rámci orgánov PSK. Konečné rozhodnutie bude prijaté transparentne a s cieľom posilniť dôveru verejnosti v spravodlivosť a rovnosť volebného systému v kraji,“ dodala Jeleňová.
