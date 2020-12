Aktivisti žiadajú prešetrenie povolenia ťažby bentonitu v S. Kremničke

Stará Kremnička 17. decembra (TASR) – Občianske združenie (OZ) Kremnické vrchy pre život podalo na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podnet na prešetrenie rozhodnutia Obvodného banského úradu (OBÚ) Banská Bystrica. OBÚ v júli 2020 podľa aktivistov povolil organizácii Energogaz otvárku, prípravu a dobývanie bentonitu v lokalite Stará Kremnička II. v rozpore zo zákonom. MŽP pre TASR potvrdilo, že začalo konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ŽP).



Podľa podnetu OZ zverejneného na webovej stránke Enviroportálu OBÚ vydal rozhodnutie o povolení ťažby, ktorým porušilo zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP. Aktivisti tvrdia, že úrad mal vplyvy na ŽP posudzovať kumulatívne, pretože v žiadosti organizácii Energogaz išlo o rozšírenie už existujúceho lomu. Podľa OZ sa žiadosť len formálne javila, že spĺňa podprahové hodnoty, aktivisti to označujú za obchádzanie zákona.



„Celý dobývací priestor má výmeru 23,9596 hektára. Zo žiadosti organizácie vyplýva, že navrhovaná činnosť sa má realizovať na celkovej výmere 4,6912 hektára s maximálnym objemom 50.000 ton ročne,“ píše v podnete OZ s tým, že dolná prahová hodnota je stanovená na päť hektárov. Podľa aktivistov OBÚ navyše pri rozhodovaní nezobral do úvahy stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, podľa ktorého sa dobývacie práce plánujú vykonávať na území s prvým stupňom ochrany.



OBÚ tvrdí, že postupoval správne, navrhovaná činnosť podľa stanoviska pre TASR nepodlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. „Úrad preskúmal úplnosť žiadosti a predloženej dokumentácie, vyriešenie spoločenských záujmov chránených podľa osobitných predpisov a posúdil vhodnosť navrhovanej technológie pri dobývaní výhradného ložiska. Námietky obce Bartošova Lehôtka a OZ Kremnické vrchy pre život proti banskej činnosti vyhodnotil ako neopodstatnené, a preto ich zamietol,“ uviedol OBÚ s tým, že konanie sa týka len povolenia ťažby na rozlohe 4,2 hektára. Vo vyjadrení okresného úradu podľa OBÚ nie je uvedené, že chránené biotopy európskeho významu sa nachádzajú práve na území navrhovanom na banskú činnosť.



Envirorezort v súvislosti s podnetom OZ podľa stanoviska pre TASR nie je príslušným orgánom na prešetrenie rozhodnutia OBÚ. „V súvislosti s navrhovanou činnosťou začalo ministerstvo konanie v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). V ňom sa rozhodne, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov,“ potvrdilo MŽP.