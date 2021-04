Aktivita Každé vrece sa ráta mala v Humennom pozitívnu odozvu

Jarné upratovanie, v rámci ktorého už tradične poskytujú Technické služby mesta Humenné k dispozícii veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad vo všetkých lokalitách mesta, spojila samospráva tento rok s výzvou "Každé vrece sa ráta". Foto: EASYFOTO TASR - Jana Ďurašková

Humenné 12. apríla (TASR) – Jarné upratovanie, v rámci ktorého už tradične poskytujú Technické služby mesta Humenné k dispozícii veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad vo všetkých lokalitách mesta, spojila samospráva tento rok s výzvou "Každé vrece sa ráta". Stať sa "hrdinom" môže každý, kto na prechádzke v prírode v katastri mesta počas apríla vyzbiera aspoň jedno vrece odpadkov. Ako pre TASR uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu (MsÚ), prvý víkend po vyhlásení výzvy (10. a 11. apríla) sa v dvoch lokalitách mesta vyzbieralo viac ako 60 vriec s odpadom.informoval Škuba s tým, že okrem športovcov sa do aktivity zapojili aj jednotlivci či rodiny s deťmi. Upratovaciu činnosť tiež MsÚ eviduje pozdĺž rieky Laborec na jeho obývanej časti či v lokalite Sokolej pri kameňolome. Ako Škuba doplnil, z fotografií, ktoré zbierajúci na úrad poslali, sa počas prvých dní výzvy v rámci Humenného vyzbieralododal.Mesto na svojej internetovej stránke i sociálnej sieti v rámci výzvy zároveň informuje, ktoré lokality by bolo treba ešte upratať.ozrejmil s tým, že priame organizovanie samospráva, vzhľadom na pandemickú situáciu, nerealizuje. Mesto ale na účel zanechávania naplnených vriec vytvorilo v rámci mesta štyri zberné miesta, jedno na konci lesoparku Hubková a tri pozdĺž Laborca.Samospráva spojila výzvu s kampaňou "Staň sa hrdinom". Každý, kto sa do jarného upratovania v prírode zapojí a zašle na MsÚ svoju fotografiu s vrecom vyzbieraných odpadkov, sa stane súčasťou mestskej "fotogalérie hrdinov".