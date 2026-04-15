Aktivity v marci prilákali do knižnice v Snine vyše tisíc návštevníkov
Autor TASR
Snina 15. apríla (TASR) - Mestskú knižnicu v Snine navštívilo počas marca viac ako tisíc ľudí. Program aktivít pripravila pri príležitosti tradičného Mesiaca knihy v rámci podujatia Za príbehom do knižnice. Ako informuje samospráva na webovej stránke, do aktivít sa zapojili od detí z materských škôl až po seniorov.
Knižnica zorganizovala celkovo 36 výchovno-vzdelávacích a informačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 530 návštevníkov. V priebehu mesiaca si 563 čitateľov vypožičalo spolu 1628 kníh a knižnica eviduje aj 11 nových členov. Z projektu Fondu na podporu umenia Police plné kníh zároveň doplnili fond o 60 nových knižných jednotiek.
„Knižnice však už dávno nie sú len miestom na vypožičiavanie kníh. V posledných rokoch sa čoraz viac aj tá naša profiluje ako moderné komunitné a vzdelávacie centrum, kde sa realizujú rôzne vzdelávacie aktivity, workshopy a podujatia pre verejnosť,“ uviedli. Súčasťou rozvoja je aj nedávno zriadený SmartLab, ktorý je vybavený modernými technológiami. Návštevníci si v ňom môžu vyskúšať napríklad vypaľovanie do dreva, 3D tlač či potlač hrnčekov. Aktivity budú pokračovať aj v apríli.
