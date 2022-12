Aktívny 82-r. rezbár Richter našiel Vianoce svojho detstva v Počúvadle

Počúvadlo 24. decembra (TASR) – Už viac ako štyri desaťročia prežíva Vianoce 82-ročný a stále aktívny rezbár Oldrich Richter spolu s manželkou v malej obci Počúvadlo v okrese Banská Štiavnica. Bývajú v 120-ročnom dome, ktorý bol pôvodne príbytkom obecného pastiera. Na dome je stále vidieť reliéf hlavy býka, ktorý v minulosti identifikoval toto obydlie. Richter žije starosvetsky, bez toho, aby ho rozrušovali všetky možné i nemožné výdobytky tejto doby.



"Vianoce boli a sú najkrajšie sviatky najmä v očiach malých detí. Aj pre mňa ako malého chlapca to bol silný zážitok. V Liskovej pri Ružomberku, kde som sa narodil, sme Vianoce volali Hody. A hody to boli doslova, pretože vtedy sa napiekli aj sladkosti, čo pre deti bolo niečo nevídané. Moji starší bratia navyše nachytali v potoku pstruhy či lipne a hody sa pre rodinu stali skutočnosťou," spomína.



Na Vianoce v izbe rodičia roztvorili aj papierový betlehem. Ten neskôr už ako rezbár začiatočník začal napodobňovať a po pamäti vyrezávať prvé figúrky. "Môj prvý betlehem mal okolo 60 figúrok. Motivovali ma pri tom postavičky z dediny. Tieto figúrky mi dodnes slúžia ako vzorkovník," hovorí.



Rezbárstvu sa venuje od svojej tridsiatky. Inšpiroval ho nielen jeho otec, ktorý renovoval staré nábytky, ale aj niekdajší sused Ján Lupták, ktorý v 60. rokoch vyrábal na Liptove valašky či bačovský riad. "S ním som dokonca ako vysokoškolák robil v hore drevorubača," pripomína. "Bolo to vtedy také krásne obdobie prebudenia národa, kultúrneho života, čo veľmi vplývalo na mladých ľudí," dodáva.



Najprv vyrezával surové figúrky z dreva, potom ich začal aj kolorovať. "Najmä keď sú figúrky malé, výraz sa maľbou zvyšuje," podotýka. Ako materiál je podľa neho najlepšie drevo z borovice. "Nepraská a dá sa krásne opracovávať. Navyše, pri práci vám pekne vonia," dopĺňa. Okrem toho vyrezáva aj pastierske palice. "Palica totiž sprevádza človeka už od praveku," hovorí.



Neskôr začal maľovať aj insitné obrázky. Osobitnou kapitolou sú kópie obrazov obľúbených maliarov, ako sú Vincent van Gogh, Paul Gauguin a Francisco Goya. Niektoré maľuje na nerozoznanie od originálov. Podľa starých pohľadníc kreslí aj okolité mestá. Sú také ako pred 100 rokmi.



"Vyrastal som v Liptove medzi horami a vždy som aj túžil žiť v rovnakom prostredí. Také miesto spolu s dobrými ľuďmi som našiel tu v Počúvadle," zdôrazňuje. Vianoce sú preto pre neho aj v lone Štiavnických vrchov podobné tým, aké sa mu v pamäti zachovali z detstva.