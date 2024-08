Aktuálne posudzujú súťažné podklady koncových nemocníc v Bratislave

Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pracuje na príprave projektov Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave a Národného ústavu detských chorôb. Aktuálne sa posudzujú súťažné podklady pre výstavbu koncových nemocníc. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZ SR.



"Po stanovení predpokladanej hodnoty zákazky Analytické zhodnotenie zámeru realizovateľnosti, ktorá v zmysle finančných limitov zadefinovala postup obstarania, prebehla príprava súťažných podkladov. Aktuálne ich posudzujeme," uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).



Zabezpečenie súvisiacich a nevyhnutných úkonov v súvislosti s prípravou aj realizáciou zámeru výstavby zdravotníckych zariadení zastrešuje Zdravotnícka implementačná agentúra.



Národná univerzitná nemocnica v Bratislave by mala mať v zrekonštruovanej a novovybudovanej časti k dispozícii 1015 lôžok a Národný ústav detských chorôb by mal podľa pripravenej adaptácie medicínskeho programu poskytnúť 446 nových lôžok spolu so zázemím pre sprevádzajúceho rodiča. Pri obidvoch projektoch sa podľa MZ SR využije existujúca dokumentácia, čím sa má zjednodušiť a urýchliť celý proces ich realizácie.