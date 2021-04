Aktuálne spoločenské témy v neobvyklom priestore –Klarisky Diškurz

Bratislava 14. apríla (OTS) - Je očkovanie nádejou, ktorá nám pomôže vrátiť život do jeho prirodzených koľají? Táto v súčasnosti rezonujúca téma vzbudzuje veľký záujem a je mimoriadne dôležitá pre mesto a jeho obyvateľov. Nielen o tom, prečo je dôležité očkovanie ohrozených skupín, ochrana zdravia našich blízkych i seba samých a ako náš prístup ovplyvňuje život v meste, budeme diskutovať v špeciálnom vysielaní nového diskusného formátu Klarisky Diškurz.Už v marci prinieslo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) dva celkom novéa originálne programové formáty do online prostredia, ktoré si ihneď získali publikum svojou špecifickou atmosférou i zameraním. Zatiaľ čo divadlo DPOH ponúka pravidelnú edukatívnu talkshow so známou moderátorkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou – Hry v DPOH, v pôsobivej atmosfére bývalého kostola Klarisky sa začalo diškurovať na veľké spoločenské témy, ktorými rezonuje predovšetkým hlavné mesto Bratislava.Klarisky Diškurz prináša živé rozhovory situované v neobvyklom priestore bývalého kostola, dnes koncertnej a výstavnej siene, kde sa otvárajú aktuálne témy úzko späté s mestom a priestor dostávajú odborníci i osobnosti, ktoré sú súčasťou kultúrneho a spoločenského života Bratislavy. Príjemnú atmosféru vysielania podporujú aj zaujímaví hudobní hostia.Prvý online prenos na tému: Sčítanie obyvateľstva sa uskutočnil 25. marca a moderátor Martin Staňo v ňom privítal populárnych hercov - "oteckov" Vlada Kobielského a Filipa Tůmu, moderátora a influencera Sajfu, ktorých do problematiky sčítania zasvätil skúsený odborník a vedúci oddelenia dátovej politiky hlavného mesta, Pavol Škápik. Celý záznam diskusie si môžete pozrieť na Facebookovej stránke BKIS Prvé aprílové vysielanie Klarisky Diškurz chce pozornosť divákov upriamiť na problematiku očkovania proti Covid 19. Fundované odpovede na vysoko aktuálnu tému a otázky o fungovaní a procese schvaľovania vakcín, o ich dostupnosti, účinnosti aj bezpečnosti a o rozdieloch medzi nimi zodpovedajú rešpektovaní odborníci. Tému predstavia aj z pohľadu hlavného mesta, dozviete sa, aký význam má očkovanie pre život v meste, aké má Bratislava priority v očkovaní vo vzťahu k zloženiu svojich obyvateľov, čo môže urobiť, aby ich podporila a prečo je dôležité najskôr zaočkovať najzraniteľnejšiu skupinu - starších a chorých obyvateľov.Moderátor Martin Staňo privíta hostí: epidemiologičku Zuzanu Krištúfkovú, virológa z Biomedicínskeho centra SAV Juraja Kopáčeka, zdravotnú sestru z očkovacieho centra Zuzanu Weiserovú, 1. námestníčku primátora hlavného mesta Bratislavy Tatianu Kratochvílovú, ale aj známu hereckú osobnosť Kamilu Magálovú, ktorá vysvetlí, prečo sa zapojila do kampane na podporu očkovania proti Covid 19.Živú diskusiu vynikajúco doplnia hudobní hostia. Vystúpi legenda slovenského jazzového a bluesového spevu - Peter Lipa, ale aj už spomínaná Zuzana Weiserová, ktorá okrem toho, že je zdravotná sestra, je aj talentovaná operná speváčka. Pozoruhodné bude určite vystúpenie osemročnej klaviristky Kotoko Takine zo Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta v Bratislave.Klarisky Diškurz môžete v premiére sledovať v stredu,, na Facebooku hlavného mesta Bratislava a Facebooku mediálneho partnera - Denníka N.