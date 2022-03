Aktuálne sú vojnovými utečencami všetci prichádzajúci z Ukrajiny

Košice/Sobrance 1. marca (TASR) – Štatút vojnového utečenca majú v súčasnej situácii všetci ľudia, ktorí na územie Slovenskej republiky prichádzajú z Ukrajiny. Hraničná polícia preveruje cestovné doklady každého prichádzajúceho. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická.



"Každý, kto prichádza z územia Ukrajiny, či je to Ukrajinec alebo iný štátny príslušník, má v tejto situácii štatút vojnového utečenca," povedala Kopernická. Ak sa prichádzajúci na hraniciach nevie preukázať cestovným dokladom s fotografiou, je do systému zaregistrovaný podľa údajov, ktoré polícii oznámi.



"Treba si uvedomiť, že spolu s Ukrajincami je tu množstvo skupín, ktoré sa snažia zneužiť túto situáciu na ukrajinskej strane," uviedol v utorok predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pre médiá. Podľa neho nemala väčšina ľudí, ktorí za posledné dni prekročili slovensko-ukrajinské hranice ako vojnoví utečenci, ukrajinskú národnosť. "Chcem upozorniť na tento vznikajúci možno aj tak trochu bezpečnostný problém, že sa k nám dostávajú ľudia z tretích krajín, z Afriky, Ázie a podobne," povedal.