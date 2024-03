Riaditeľka ŠfK:Investície do infraštruktúry si vyžadujú do 500.000 eur

Košice 15. marca (TASR) - Akútnejšie investície do infraštruktúry Štátnej filharmónie Košice (ŠfK) si vyžadujú sumu vo výške do 500.000 eur. Ako pre TASR uviedla jej generálna riaditeľka Lucia Potokárová, ide o nevyhovujúci stav pódia v koncertnej sále vrátane vybudovania absentujúcich skladových kapacít pod pódiom, ako aj havarijný stav pánskych toaliet na prízemí.



Pripomenula, že budova, v ktorej ŠfK sídli, čoskoro oslávi 100 rokov od svojho postavenia. S výhľadom do budúcna preto predpokladá aj nevyhnutné investície do jej údržby a postupnej renovácie. "Čo sa týka dlhodobejších investícií, od svojho nástupu sa aktívne venujem aj téme obnovy nástrojového parku, vedeniu Ministerstva kultúry SR som predložila svoju víziu pre túto oblasť, doplnenú o analýzu aktuálneho stavu," dodala.



O potrebných investíciách informovali ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) počas jej februárovej návštevy ŠfK a prehliadky Domu umenia. Šimkovičová navštívila aj Štátnu vedeckú knižnicu a Národné divadlo v Košiciach. Skonštatovala, že kultúrne inštitúcie v Košiciach si vyžadujú nemalé investície do infraštruktúry a jasnú víziu na dlhšie časové obdobie. Tiež potvrdila, že pre súčasné vedenie rezortu je podpora kultúrnych inštitúcií v regióne jednou z priorít.