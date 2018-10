Akvaristické a teraristické zvieratá možno vidieť a kúpiť na AkvaTere

Kým v začiatkoch chodili návštevníci skôr pozerať ako kupovať, dnes sa vracajú a dokupujú či rôzne zvieratká či hmyz.

Trnava 14. októbra (TASR) – Stovky návštevníkov a desiatky chovateľov a predajcov sa stretli v nedeľu v Trnave na pokračovaní najväčšej predajnej výstavy akvaristických a teraristických zvierat na Slovensku AkvaTera. V Mestskej športovej hale sa koná už po 11. raz.



Podľa organizátora Milana Kányu sa na AkvaTere pravidelne stretávajú chovatelia zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska a návštevníci zo západného Slovenska i vzdialenejších regiónov. AkvaTera Trnava vznikla ako platforma na výmenu a predaj exotických rastlín, chovného a zbierkového hmyzu a iných bezstavovcov, teráriových a akváriových živočíchov, zbierkových prírodnín, chovateľských a pestovateľských potrieb a odbornej literatúry. Kánya začal s AkvaTerou pod hlavičkou Združenia priateľov herpetofauny v roku 2007, podujatie sa koná spravidla dvakrát do roka. Postupne sa pridali a organizujú si vlastné AkvaTery nadšenci z Košíc, Trenčína a Bratislavy.



Kým v začiatkoch chodili návštevníci skôr pozerať ako kupovať, dnes sa vracajú a dokupujú či rôzne zvieratká či hmyz. Tak ako vždy si z výstavy možno odniesť rybičky, žabky, v ponuke sú tiež miniatúrni teddy zajačikovia, aj korytnačky, chameleóny, hady, jašterice, pavúky, škorpióny, šváby a ďalšie druhy. Kto nájde odvahu, môže sa dať odfotografovať so štvormetrovým pitónom alebo inými "príšerkami". Podujatie potrvá do 14. hodiny.