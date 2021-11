Aleju ovocných stromov vysadili pri ceste z čias Rákociho

Trenčianske Stankovce 6. novembra (TASR) – Aleju ovocných stromov z genofondu starých odrôd vysadili v sobotu v Trenčianskych Stankovciach pri ceste, ktorá v minulosti spájala Trenčín s Beckovom. Podľa organizátora podujatia Vendelína Sedláčka má každý strom majiteľa, ktorý sa oň postará a za to si môže pozbierať úrodu.



V aleji sú jablone, hrušky aj slivky. "Je to okolo 40 stromov z každého druhu. Ostali nám ešte voľné miesta a dohodli sme sa s vedením školy, že by si tam nasadili dreviny. Ale rôznorodé, aby sa ich žiaci naučili spoznávať. Je aj zámer urobiť lúku z pôvodných kvetín s hotelmi pre hmyz, na ktorých už deti začali pracovať. Dúfame, že potom naša aleja dostane život a bude oázou oddychu," povedal Vendelín Sedláček.



O dve jablone, hrušku a slivku sa bude starať aj miestny obyvateľ Ján Sedláček. "Rozhodli sme sa pre túto akciu, lebo cesta do Beckova tu bola ešte za čias Rákociho. A chceli sme stromy s úrodou, ktorá bude pre našich vnukov," podotkol.



V minulosti zaniknutá cesta išla priamo cez časť Rozvadze a viedla cez susednú obec Krivosúd-Bodovka. "Skupina občanov začala v minulom roku pripravovať v spolupráci s PD Inovec obnovu historickej cesty. Víziou projektu bolo zrealizovať náučný chodník s pamiatkami. Patria k nim najmä zostatok z kaštieľa, socha sv. Jána Nepomuckého, zvonica v Rozvadzoch, kríž pri starom cintoríne," informuje na svojom webe folklórny súbor Rozvadžan.



V roku 2017 sa jeho členom podarilo spolu s miestnymi občanmi, obecným úradom a PD Inovec zrekonštruovať necelý kilometer za Trenčianskymi Stankovcami smerom k obci Krivosúd-Bodovka historický drevený kríž, obklopený lipami. Miesto je súčasťou novej aleje a postupne sa stáva oázou oddychu.