Alergici, pozor: V ovzduší naďalej dominuje peľ inváznej ambrózie
Podľa odborníčky peľ paliny a tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytne v ovzduší už len v nižších, alergiologicky nevýznamných denných hladinách.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. septembra (TASR) - Peľ inváznej ambrózie sprevádzaný peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy stále dominuje v ovzduší na území Slovenska. Prvý septembrový týždeň dosahoval peľ ambrózie vysoké denné koncentrácie v závislosti od zrážkovej činnosti v tom-ktorom regióne a peľ pŕhľavovitých maximálne stredné hladiny najmä v chladnejších oblastiach. Konštatovala to v stredu v súvislosti s aktuálnou situáciou Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Podľa nej peľ paliny a tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytne v ovzduší už len v nižších, alergiologicky nevýznamných denných hladinách.
„Peľová sezóna ambrózie prešla svojím prvým vrcholom v závere augusta a v závislosti od počasia budú jej denné koncentrácie stúpať. Predpokladáme, že v nasledujúcich dňoch dosiahne alergiologicky významné denné hladiny na celom území,“ uviedla v prognóze na najbližšie dni Lafférsová.
V súvislosti s predpovedaným počasím odborníci očakávajú, že na väčšine územia sa budú celkové denné koncentrácie peľu pohybovať v stredných až vyšších hladinách.
