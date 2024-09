Alergici sa potešia: Peľová sezóna sa na území Slovenska pomaly končí

Banská Bystrica 25. septembra (TASR) - Tohtoročná peľová sezóna sa na Slovensku pomaly končí a celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší klesajú. Situácii v ostatnom období pomohli vo viacerých regiónoch aj intenzívne zrážky. TASR o tom informovala Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.



V 38. kalendárnom týždni dominoval v ovzduší peľ paliny a invazívnej ambrózie, alergiologicky významné denné koncentrácie však na väčšine územia Slovenska dosiahli len v strede týždňa. Peľ ambrózie dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Žiline, a to 69 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu.



"Počas niektorých dní vplyvom intenzívnej zrážkovej činnosti v jednotlivých regiónoch denné hladiny peľu v ovzduší poklesli až do veľmi nízkych denných koncentrácií. Okrem paliny a ambrózie sa v ovzduší vyskytovali veľmi nízke koncentrácie peľu tráv, pŕhľavy, chmeľu, skorocelu, štiavu, mrlíkovitých, mrkvovitých a astrovitých," priblížila Lafférsová.



Peľová sezóna paliny a invazívnej ambrózie pomaly slabne, čím sa na Slovensku postupne končí tohtoročná peľová sezóna. "Porasty inváznej zlatobyle budú kvitnúť až do mrazov a ich peľ môže spôsobovať problémy najmä pri pohybe v ich blízkosti. V súvislosti s predpovedaným počasím môže peľ paliny a ambrózie v ovzduší ojedinele dosiahnuť alergiologicky významné denné koncentrácie," dodala Lafférsová s tým, že nočné ochladenie prispieva aj k poklesu denných koncentrácií spór húb v ovzduší.