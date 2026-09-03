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ALKOHOL A NEHODY: Takýto bol týždeň na trnavských cestách

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Policajná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Polícia počas 35. kalendárneho týždňa vykonala 3493 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - desať u vodičov a 14 u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 3. septembra (TASR) - Pri troch dopravných nehodách na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji asistoval minulý týždeň alkohol. Policajti zaznamenali celkovo 71 škodových udalostí a 20 dopravných nehôd. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia počas 35. kalendárneho týždňa vykonala 3493 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - desať u vodičov a 14 u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
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