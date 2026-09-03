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ALKOHOL A NEHODY: Takýto bol týždeň na trnavských cestách
Polícia počas 35. kalendárneho týždňa vykonala 3493 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - desať u vodičov a 14 u cyklistov.
Autor TASR
Trnava 3. septembra (TASR) - Pri troch dopravných nehodách na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji asistoval minulý týždeň alkohol. Policajti zaznamenali celkovo 71 škodových udalostí a 20 dopravných nehôd. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 35. kalendárneho týždňa vykonala 3493 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - desať u vodičov a 14 u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 35. kalendárneho týždňa vykonala 3493 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - desať u vodičov a 14 u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.