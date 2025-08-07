< sekcia Regióny
Alkohol či obmedzovanie chodcov: Policajti kontrolovali cyklistov
V prípade porušovania predpisov je potrebné volať mestskú políciu prostredníctvom linky 159 alebo Policajný zbor prostredníctvom linky 158.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Bratislavská mestská polícia sa v spolupráci so štátnou políciou zamerala v uplynulých dňoch v uliciach hlavného mesta na kontrolu cyklistov a kolobežkárov. Kontroly sa týkali nebezpečného jazdenia a ohrozovania chodcov. Posvietila si tiež na parkovanie vozidiel na cyklocestách. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Jazda na bicykli po chodníku, obmedzovanie a ohrozovanie chodcov, jazda viacerých ľudí na jednej kolobežke, počúvanie hudby v premávke, ale aj alkohol. To sú všetko prípady, s ktorými sa stretli policajti počas kontrol v uliciach mesta,“ približuje mestská polícia.
Podotýka, že obdobné kontroly vykonáva aj v menšom rozsahu, keď sa zvýšené počty hliadok zameriavajú na dodržiavanie pravidiel vo vybraných oblastiach. Patrí medzi ne napríklad Vajanského nábrežie, kde cyklisti často nevyužívajú cyklocestu, ale jazdia po chodníku či viaceré pešie zóny v meste, kde nie je umožnený vstup cyklistov. Od obyvateľov tiež uvíta ďalšie tipy na miesta s nebezpečnou jazdou kolobežkárov alebo cyklistov.
Mestská polícia opätovne pripomína, že po chodníku môžu jazdiť iba tí cyklisti, ktorí sprevádzajú dieťa do desať rokov, alebo vezú takéto dieťa na pomocnom sedadle, v prívesnom vozíku alebo na detskom bicykli spojeným tyčou s vodiacim bicyklom. Zároveň musia títo cyklisti jazdiť po pravej strane chodníka a nesmú obmedzovať či ohrozovať chodcov.
Apeluje však aj na vodičov. Podotýka, že sa hliadky často stretávajú s parkovaním áut na cyklocestách, čím cyklistov vytláčajú do premávky a ohrozujú ich. Odporúča preto vždy hľadať vhodné miesto na parkovanie a nesnažiť sa „ušetriť často len pár metrov“. Takéto správanie nie je podľa nej tolerované.
V prípade porušovania predpisov je potrebné volať mestskú políciu prostredníctvom linky 159 alebo Policajný zbor prostredníctvom linky 158.
