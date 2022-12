Alkohol sa podpísal pod tri dopravné nehody v Prešovskom kraji

Prešov 12. decembra (TASR) - Polícia v Prešovskom kraji zaznamenala počas uplynulého víkendu tri dopravné nehody, pod ktoré sa zrejme podpísal alkohol. Informoval o tom krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik s tým, že v prvom prípade v sobotu (10. 11.) podvečer šoféroval 34-ročný vodič zo Štrby do Lučivnej pod Tatrami. "V pravotočivej zákrute sa nevenoval plne vedeniu vozidla, neprispôsobil rýchlosť, dostal šmyk a zišiel mimo cesty. Tam narazil do svahu a prevrátil sa na strechu," priblížil.



Dychovou skúškou vodičovi namerali hodnotu viac ako 2,8 promile. Následne ho policajti obmedzili na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vytriezvení voči nemu polícia vzniesla obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



"V ten istý deň šoférovala 22-ročná vodička auto v Sabinove, dostatočne sa nevenovala vedeniu vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke, následkom čoho zišla s autom mimo cestu a narazila do stĺpa telekomunikačného vedenia," doplnil Džobanik. Výsledok dychovej skúšky na alkohol bol aj v jej prípade pozitívny, s nameranou hodnotou 1,85 promile. Spôsobená škoda bola vyčíslená približne na 350 eur. Aj túto vodičku umiestnili do cely policajného zaistenia a čelí rovnakému obvineniu.



"Nehodu s alkoholom za volantom sme zaznamenali aj nasledujúci deň (11. 10.), tentokrát v Kežmarku. Po Ul. Trhovište viedol 26-ročný vodič osobné auto, kde pri základnej škole v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky dostal šmyk a zrazil sa s protiidúcim autom," ozrejmil hovorca a dodal, že výsledok dychovej skúšky na alkohol bol u neho 3,15 promile. U druhého vodiča požitie alkoholu hliadka nezistila. Celkové škody boli predbežne vyčíslené na 6000 eur. "Opitý vodič bol obmedzený na osobnej slobode, obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a umiestnený do cely policajného zaistenia," uzavrel Džobanik.