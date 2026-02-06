< sekcia Regióny
Alkohol u mladistvých: Polícia zasahovala v Čadci
Policajná akcia sa uskutočnila po skončení prvej polovice školského roka.
Autor TASR
Čadca 6. februára (TASR) - Pri preventívno-represívnej akcii zameranej na dodržiavanie zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov zaznamenali policajti v Čadci pozitívne dychové skúšky u troch mladistvých osôb. Informovala o tom v piatok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajná akcia sa uskutočnila po skončení prvej polovice školského roka. „Kontroly prebiehali na území mesta Čadca v reštauračných a pohostinských zariadeniach, v baroch, ako aj na verejných priestranstvách v okolí nákupných centier, zastávok a dopravných staníc. Počas akcie policajti vykonali 74 dychových skúšok, z ktorých tri boli pozitívne,“ uviedla polícia.
Doplnila, že za zistené priestupky boli na mieste uložené blokové pokuty. „Prípady požitia alkoholu mladistvými budú oznámené ich zákonným zástupcom a príslušným úradom,“ dodala polícia s tým, že čadčianski policajti budú v týchto kontrolách naďalej pokračovať nielen v meste, ale aj v okolitých obciach.
