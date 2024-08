ALKOHOL ZA VOLANTOM: Asistoval pri 2 nehodách v Devínskej Novej Vsi

Bratislava 9. augusta (TASR) - Pri dvoch dopravných nehodách, ktoré sa stali vo štvrtok (8. 8.) v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, asistoval alkohol. Vodiči čelia obvineniam pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Policajná hliadka bola najskôr približne o 17.00 h privolaná na Röntgenovu ulicu. Na tamojšom parkovisku boli poškodené viaceré zaparkované vozidlá. "Pri kontrole 41-ročnej občianky Českej republiky a vodičky motorového vozidla značky Mitsubishi bola dychovou skúškou zistená prítomnosť alkoholu. S 2,04 promile bola vodička obmedzená na osobnej slobode," doplnila Šimková. Výška škody bola predbežne odhadnutá na 33.000 eur.



K druhej dopravnej nehode boli do Devínskej Novej Vsi privolaní policajti pred 22.00 h. Na kruhovom objazde v blízkosti areálu automobilového závodu vodič narazil do zvodidiel, ktoré poškodil. "Privolaná hliadka podrobila 30-ročného vodiča dychovej skúške, ktorej výsledok bol dva promile," podotkla hovorkyňa. Obaja vodiči boli obmedzení na osobnej slobode a putovali do cely policajného zaistenia, kde čakajú na súd.