Alkohol za volantom: Autá skončili na streche
Vodič pod vplyvom alkoholu putoval do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Košice 13. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v piatok (10. 4.) medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom v okrese Košice-okolie. Po zrážke skončili obe autá mimo cesty prevrátené na streche. Jeden z vodičov mal v dychu 1,48 promile alkoholu. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Vodič vozidla zn. VW išiel smerom z Moldavy nad Bodvou do Jasova. „Podľa doterajších zistení v pravotočivej zákrute pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, aktuálnym poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky, s autom prešiel náhle do protismernej časti cesty, kde došlo k zrážke s vozidlom zn. Citroën, ktoré viedol vodič v smere od obce Jasov na mesto Moldava nad Bodvou,“ uviedla.
Šofér auta zn. Citroën podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ľahký úraz s predpokladanou dobou liečby sedem dní. Vodič vozidla VW, u ktorého zistili alkohol, utrpel ľahký úraz s predpokladanou dobou liečby do siedmich dní. Jeho spolujazdec sa nezranil.
Vodič pod vplyvom alkoholu putoval do cely policajného zaistenia. „Nevyhne sa obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala Ivanová.
Ďalšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú podľa polície predmetom vyšetrovania.
