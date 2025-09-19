< sekcia Regióny
VIDEO: Alkohol za volantom: Muž v Bratislave nafúkal vyše 2,4 promile
V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Polícia vo štvrtok (18. 9.) v noci namerala 47-ročnému vodičovi na Ružinovskej ulici v Bratislave vyše 2,4 promile alkoholu v krvi. Navyše, jazdil na technicky nespôsobilom aute. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Počas včerajšej nočnej služby si krátko pred polnocou policajti druhého bratislavského okresu všimli na Ružinovskej ulici vodiča osobného motorového vozidla značky Opel, ktorého vodič viedol vozidlo zo strany na stranu a bezdôvodne brzdil, pričom brzdové svetlo na pravej strane bolo nefunkčné,“ priblížila hovorkyňa. Následná kontrola policajtmi podľa nej technickú nespôsobilosť vozidla potvrdila, pozitívna však bol aj dychová skúška.
Ako doplnila, z dôvodu nespôsobilosti technického stavu vozidla polícia vodičovi zadržala vodičský preukaz, tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla. Z dôvodu pozitívnej dychovej skúšky mu podľa nej obmedzili osobnú slobodu a eskortovali na policajné oddelenie. Dodala, že vodič je obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Počas včerajšej nočnej služby si krátko pred polnocou policajti druhého bratislavského okresu všimli na Ružinovskej ulici vodiča osobného motorového vozidla značky Opel, ktorého vodič viedol vozidlo zo strany na stranu a bezdôvodne brzdil, pričom brzdové svetlo na pravej strane bolo nefunkčné,“ priblížila hovorkyňa. Následná kontrola policajtmi podľa nej technickú nespôsobilosť vozidla potvrdila, pozitívna však bol aj dychová skúška.
Ako doplnila, z dôvodu nespôsobilosti technického stavu vozidla polícia vodičovi zadržala vodičský preukaz, tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla. Z dôvodu pozitívnej dychovej skúšky mu podľa nej obmedzili osobnú slobodu a eskortovali na policajné oddelenie. Dodala, že vodič je obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.