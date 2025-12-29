Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ALKOHOL ZA VOLANTOM: Odhalili 15 vodičov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.

Autor TASR
Žilina 29. decembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo deväť z nich, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Sedem vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanou dychovou skúškou zistili aj u jedného vodiča nemotorového vozidla,“ konkretizovala Kocková.

Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 11 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 586 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 58 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
