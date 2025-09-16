Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Alkohol za volantom: Policajti kontrolovali vodičov, nafúkalo ich 13

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.

Autor TASR
Žilina 16. septembra (TASR) - Polícia počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalila 13 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem z nich, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Štyria vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 18 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 18 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1441 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 31 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
