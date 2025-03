ALKOHOL ZA VOLANTOM: Trnavská polícia obvinila šiestich vodičov

Trnava 10. marca (TASR) - Polícia v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) vzniesla v období od piatka (7. 3.) do nedele (9. 3.) obvinenie za šoférovanie pod vplyvom alkoholu proti šiestim vodičom. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



V piatok predpoludním policajti zasahovali pri zrážke dvoch vozidiel na Ulici V. Clementisa v Trnave, 34-ročný vodič nedodržal vzdialenosť medzi vozidlami, následkom čoho došlo k nárazu do pred ním idúceho auta. Muž nafúkal 2,56 promile. Ihneď mu bol zadržaný vodičský preukaz.



Nehodu spôsobil tiež 55-ročný vodič v Hlohovci. "Neprispôsobil rýchlosť a pri odbočovaní vľavo a prešiel cez dva jazdné pruhy na chodník, kde narazil do odpadkového koša a budovy. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá ukázala hodnotu 1,69 promile," uviedla polícia.



V obci Cífer nafúkal 37-ročný vodič po prekročení povolenej rýchlosti 1,35 promile. V meste Vrbové nafúkal 44-ročný vodič 2,00 promile, v Sládkovičove zase ukázala dychová skúška u 36-ročného muža hodnotu alkoholu vo výške 1,77 promile. Pri kontrole v meste Piešťany sa 54-ročný muž odmietol podrobiť dychovej skúške aj lekárskemu vyšetreniu.



Všetci vodiči boli obmedzení na osobnej slobode a eskortovaní na príslušné policajné oddelenie. "Po vykonaní procesných úkonov boli umiestnení do cely policajného zaistenia. V prípade preukázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok," doplnili z polície.