Alkohol za volantom: V cele skončili počas víkendu traja vodiči

Bratislava 7. apríla (TASR) - V cele policajného zaistenia (CPZ) pobudli počas uplynulého víkendu traja vodiči. Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelia dve vodičky, ktoré šoférovali pod vplyvom alkoholu. Tretieho vodiča riešila polícia pre trestný čin marenia úradného rozhodnutia. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Prvú vodičku, 44-ročnú Stanislavu P., zastavila polícia v piatok (4. 4.), po jazde „zo strany na stranu“ po Gagarinovej ulici v Bratislave. Po zastavení hliadkou bola podľa polície arogantná a spomalene reagovala. Pri dychovej skúške jej namerali 2,19 promile.



Druhú vodičku, 37-ročnú Hannu L. z Ukrajiny, zadržala hliadka po jazde po Boldockej ulici v Senci. Pri dychovej skúške jej namerali 2,13 promile.



Posledným obvineným vodičom je 32-ročný Oleh K. z Ukrajiny. Ten jazdil v nedeľu (6. 4.) v skorých ranných hodinách po Pivničnej ulici smerom na Moyzesovu ulicu v Senci. Pri prejazde križovatkou prešiel mimo vozovky k zaparkovaným vozidlám. Narazil do zaparkovaného auta, ktoré následne narazilo do ďalšieho.



„Z miesta dopravnej nehody ale odišiel a odvahu prísť o svojom čine porozprávať polícii našiel pred 10.00 h,“ priblížila Šimková. Pri lustrácii hliadka zistila, že má rozhodnutím Okresného súdu Bratislava II uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 48 mesiacov, a to od konca septembra 2021.



Polícia opätovne pripomína, aby vodiči nejazdili pod vplyvom alkoholu, pretože zbytočne riskujú a ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.