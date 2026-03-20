ALKOHOL ZA VOLANTOM: Viacero vodičov nafúkalo
Polícia upozorňuje, že jazda pod vplyvom alkoholu predstavuje vážne riziko pre všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky a takéto konanie môže mať v najhorších prípadoch až fatálne následky.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 20. marca (TASR) - Polícia odhalila počas rannej kontroly v Bratislavskom kraji deviatich vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu, a jedného vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonali v piatok v čase od 5.00 do 7.30 h na území Bratislavského kraja celokrajskú osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok pred alebo počas vedenia vozidla u vodičov motorových a nemotorových vozidiel,“ uviedla polícia s tým, že cieľom kontroly bolo zvýšenie bezpečnosti na cestách.
Policajti počas akcie vylúčili z cestnej premávky desať vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok a bezprostredne ohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky. V jednom z prípadov v Malackách zastavila hliadka 48-ročného vodiča, u ktorého dychová skúška preukázala približne 1,35 promile. Vodičovi zadržali vodičský preukaz a v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu ho obmedzili na osobnej slobode.
Hliadkou dopravnej polície bola v Bratislave kontrolovaná aj 27-ročná vodička, ktorá šoférovala bez vodičského oprávnenia a u ktorej test na drogy preukázal pozitivitu na metamfetamín a amfetamín. „Vodičke bola zakázaná ďalšia jazda a vec bola riešená v zmysle zákona,“ podotkla polícia.
Opätovne upozorňuje vodičov, že jazda pod vplyvom alkoholu, či omamných a psychotropných látok predstavuje vážne riziko pre všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky a takéto konanie môže mať v najhorších prípadoch až fatálne následky.
V Košickom kraji zistili počas rannej akcie alkohol u ôsmich vodičov
Počas piatkovej akcie zameranej najmä na alkohol vykonali policajti v Košickom kraji 3441 dychových skúšok, vo ôsmich prípadoch u vodičov zistili prítomnosť alkoholu. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Jeden z vodičov nafúkal viac ako jedno promile, v dychu mal 1,29 promile alkoholu. „Vodič, ktorý bol policajtmi zastavený v Trebišove, tak bude deň tráviť v policajnej cele a čaká ho obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ spresnila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Pozitívnu dychovú skúšku s hodnotou nižšou ako jedno promile odhalili u siedmich vodičov, a to v okresoch Trebišov, Spišská Nová Ves, Rožňava, Michalovce a v dvoch prípadoch išlo o okres Košice-okolie. Vodič v Košiciach k tomu šoféroval aj napriek uloženému zákazu viesť motorové vozidlá.
„Policajti si všímali aj dodržiavanie povinností vodičov, šesť vodičov nepoužívalo bezpečnostné pásy, desať vozidiel viedli vodiči v nevyhovujúcom technickom stave. Dvaja vodiči porušili povinnosti vodiča,“ dodala Ivanová.
