ALKOHOL ZA VOLANTOM: Vodič zo Starej Ľubovne narazil do dvoch áut

Stará Ľubovňa 26. júna (TASR) - Vodič zo Starej Ľubovne narazil do dvoch áut, polícia zistila, že šoféroval pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že 33-ročný muž jazdil opitý v noci zo soboty na nedeľu (24. - 25. 6.) po miestnej komunikácii v obci Hniezdne neďaleko Starej Ľubovne.



"Pred jedným z rodinných domov nezvládol riadenie a s vozidlom narazil do zaparkovaného auta, v jazde však pokračoval ďalej. Narazil do druhého zaparkovaného auta a opäť pokračoval, až pokiaľ nebol policajnou hliadkou zastavený," priblížila hovorkyňa. Policajti ho podrobili kontrole, okrem iného aj dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,8 promile.



Na poškodených vozidlách vznikla celková škoda v predbežne odhadnutej výške asi 23.000 eur. Nezodpovedného šoféra obmedzili na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo voči nemu vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uzavrela Ligdayová.