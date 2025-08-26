< sekcia Regióny
Alkohol za volantom: Vodičovi namerali v dychu 2,4 promile
Polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 54-ročného muža.
Autor TASR
Klátova Nová Ves 26. augusta (TASR) - Polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 54-ročného muža. Vodičovi Škody Fabia napoludnie v Klátovej Novej Vsi v okrese Partizánske namerali policajti v dychu 2,4 promile alkoholu. Trenčianska krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
Vodiča zastavila a kontrolovala hliadka Okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru z Partizánskeho, ktorá ho podrobila dychovej skúške. „Hodnota dychovej skúšky skončila pozitívne s výsledkom merania 2,40 promile alkoholu v dychu. Opakovaná skúška skončila s výsledkom 2,35 promile,“ uviedla polícia.
Policajti muža v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. O jeho ďalšom osude rozhodoval súd.
