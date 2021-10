Altruistické darovanie obličky na Slovensku stále nie je možné

Martin 11. októbra (TASR) - Transplantačné centrum Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) transplantovalo v minulom roku obličky od dvoch živých darcov. Pred pandémiou to boli v prieme tri až štyri transplantácie za rok. Pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva orgánov o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM.



Povedomie o darcovstve orgánov sa snaží zlepšiť Slovenská transplantologická spoločnosť prostredníctvom informačnej kampane Sedem životov. "Kampaň sa aktuálne zameriava práve na živých darcov mottom - predĺžte si život darovaním obličky. Čo sa týka živých darcov, na Slovensku nie je legislatívne umožnené altruistické darovanie obličky, zjednodušene povedané, orgán nemôže darovať hocikto hocikomu. Darca musí byť dokázateľne emočne alebo príbuzensky spriaznený s príjemcom," vysvetlila vedúca lekárka Transplantačného centra UNM Ivana Dedinská, ktorá je súčasne členkou Rady Európy pre orgánové transplantácie.



Príjemca podľa nej musí vedieť, kto mu obličku daruje, nemôže to byť len jeho známy, prípadne náhodný darca. "Ak tam nie je príbuzenský vzťah, emočnú spriaznenosť posudzuje etická komisia a okrem toho je niekoľko sedení s darcom aj príjemcom, aby sme ich vzťah skutočne overili. Takže to nie je úplne jednoduché," dodala vedúca lekárka Transplantačného centra UNM.



Podotkla, že zmena zákonov by transplantačnému programu pomohla. "Stretávame sa s požiadavkami, keď ľudia majú záujem darovať obličku bez toho, aby príjemcu poznali. V Českej republike je napríklad altruistické darovanie obličky zákonom povolené," uviedla Dedinská s tým, že transplantácie obličiek od živých darcov tvoria v niektorých krajinách 40 až 50 percent zo všetkých transplantácií.



"Našim cieľom je dosiahnuť aspoň 20 percent, aktuálne sme na zhruba 10 až 15 percentách. Je otázne, ako veľmi by toto číslo zmenilo altruistické darcovstvo. Skôr si myslím, že je problém v edukácii pacientov, ktorým hrozí, že skončia na dialýze. Mnohokrát sa stáva, že pacienti o možnosti transplantácie obličky od živého darcu počujú po prvý raz, až keď prídu k nám na konzultáciu. Ak by mali živého darcu, dialýze by sa mohli úplne vyhnúť," upozornila Dedinská.