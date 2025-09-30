< sekcia Regióny
Alúvium Orechovského potoka v Trenčíne sa zmení na prírodný park
Alúvium má dnes len jeden prístup, z Vlárskej ulice. Nie je priechodné. Po novom však bude prístupné aj novou lávkou cez Orechovský potok. Jej výstavba sa začala v septembri.
Autor TASR
Trenčín 30. septembra (TASR) - Málo využívaná lokalita v trenčianskej mestskej časti Orechové medzi Orechovským potokom a pravým brehom rieky Váh sa zmení na prírodný park. Radnica alúvium Orechovského potoka zrevitalizuje za 1,03 milióna eur z Programu Slovensko v rámci iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Práce na revitalizácii by sa mali ukončiť o štyri mesiace. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Nový mestský prírodný park bude mať vysokú hodnotu pre životné prostredie aj kvalitu života v Trenčíne. Bude slúžiť ako miesto oddychu, športu, komunitného života a environmentálneho vzdelávania. Alúvium Váhu si zachová charakter pôvodného lužného lesa a lúk, bude však kultivované na rôzne formy rekreácie. Rybárske právo nebude obmedzené,“ doplnila hovorkyňa s tým, že bez zásahu zostane vzrastlá vegetácia medzi starým a novým železničným mostom. Povedie ním nenápadná štrková komunikácia.
„V susedstve nového železničného mosta je Vŕbové arborétum, ktoré vybudovali v roku 2018 dobrovoľníci z občianskeho združenia Pre prírodu. Citlivo ho doplnia nové inštalácie, umelecké i zážitkové prvky, edukačné tabule i lávky s akustickými, vizuálnymi a informačnými prvkami. Neďaleko, pri Orechovskom potoku je Zátišie pri kríži s mobiliárom. Toto miesto zostane zachované,“ pripomenula Ságová.
Revitalizácia alúvia prinesie výsadbu 78 nových drevín, najmä čerešní, vŕb, jelší, jaseňov, v menšom množstve aj dubov, javorov, hrušiek, líp. Vyše sto pôvodných drevín odborne ošetria. V území už dlhší čas je workoutové ihrisko, doplnia ho nové prvky, lezecké steny. V alúviu sa počíta aj s ohniskami, grilovacím stolom, hernými prvkami pre deti, pieskoviskom, ihriskom na petanque, lavičkami, terasovým sedením, cyklostojnami a priepustnými chodníkmi. Územie bude vybavené solárnym osvetlením.
