Alžbetínsky deň: Program bude rozšírený o výletnú geohru

Bardejov 12. augusta (TASR) - O predstavenie výletnej geohry s mobilom Stratila sa Sisi a netradičné sprevádzanie formou príbehu Pišinger o piatej bude rozšírený tohtoročný program Alžbetínskeho dňa. Uskutoční sa v 21. augusta v Bardejovských kúpeľoch. Pamätný deň organizujú kúpele na počesť návštevy cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi, ktorá sa tam v minulosti liečila.



Hlavná časť slávnosti sa začína o 15.00 h pri pamätníku cisárovnej v parku pred hotelom Alžbeta. Na programe je fotenie s cisárovnou a Františkom Jozefom I. v dobových kostýmoch, sprievodný program, kolonádový koncert, voľný vstup do muzeálneho apartmánu Sisi a v priestoroch kolonády výstava fotografií z jej života.



"Alžbetínsky deň je jedným z vrcholov kultúrneho leta v Bardejovských kúpeľoch už druhé desaťročie. Po dvoch covidových rokoch s obmedzeniami tentoraz opäť bude podujatie v tradičnom plnom formáte bez obmedzení. Novinkami sú predstavenie geohry a Pišinger o piatej," uviedla ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.



Nová výletná geohra s mobilom po areáli kúpeľov bude predstavená v parku za hotelom Ozón. Konstantinos Christomanos, ktorý mal česť poznať cisárovnú Alžbetu osobne, ju tajne sleduje aj pri jej pobyte v kúpeľoch. Tentoraz sa stratila aj jemu a on ju musí nájsť skôr ako ostatní. Hráči s mobilmi mu v tom môžu pomôcť a dozvedia sa dôvod hľadania.



Druhou novinkou v programe je netradičné sprevádzanie formou príbehu, respektíve vtipne ladeného rozhovoru dvoch dám, ktoré sa po rokoch zas stretli v kúpeľoch pri parku pred hotelom Alžbeta s názvom Pišinger o piatej. Príbeh je podložený historickými faktami a odohráva sa v 19. storočí.



Tohtoročný 17. ročník Alžbetínskeho dňa kúpele organizujú ako pripomienku návštevy Sisi v roku 1895. Prišla 1. júla a zotrvala tam do 22. júla. Do Bardejova pricestovala vlakom po novovybudovanej železničnej trati a ubytovala sa v hoteli Deák. Liečila si nielen zdravotné problémy, ale aj dušu po úmrtí svojho syna Rudolfa, ktorý krátko predtým tragicky zahynul. Cisárovná bola podľa jej ošetrujúceho lekára Henricha Hintza disciplinovanou pacientkou, ktorá dodržiavala liečebný režim.