Alžbetínsky deň v Bardejovských Kúpeľoch pripomenie návštevu Sisi

Bardejov 16. augusta (TASR) - Na počesť návštevy cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi, ktorá sa v roku 1895 liečila v Bardejovských Kúpeľoch, kúpele organizujú v sobotu (17. 8.) tradičný Pamätný deň.



Program sa začne od 14.00 h historickým sprievodom s kočom po areáli kúpeľov a fotografovaním s verejnosťou. Hlavná časť programu sa uskutoční o 15.00 h pri pomníku cisárovnej pred hotelom Alžbeta. Na programe je spomienka na cisárovnú, divadelná scénka zo života cisárovnej a sprievodný program. O 16.00 h nasleduje Pišinger o piatej - netradičné sprevádzanie formou príbehu, respektíve vtipne ladeného rozhovoru dám, ktoré sa po rokoch zas stretli v kúpeľoch a ochutnávanie pišingera.



K sprievodným akciám patrí voľný vstup do muzeálneho apartmánu Sisi a promenádny koncert v tónoch renesancie od 16.30 do 18.00 h. Muzeálny apartmán Sisi je vybavený masívnym štýlovým nábytkom podľa vzoru apartmánov v Hofburgu a vyzdobený fotografiami a obrazmi Sisi. Neslúži na pobyt, ale je prístupný verejnosti. Vo vitrínach sú repliky originálov - pamätníka Sisi z parku pred hotelom, veľkňazského prsteňa, skleneného pohára, z ktorého Sisi pila minerálnu vodu počas pobytu, a vo vstupných priestoroch sú repliky obrazov.



"V múzeu si môže verejnosť pozrieť repliku šiat cisárovnej Sisi, ktoré sú vypožičané zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach a autentickú repliku rubínového náhrdelníka cisárovnej Sisi, ktorý vyrobili v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch. Počas slávnosti sa môžu všetci návštevníci odfotografovať v slávnostnej atmosfére s obľúbenými predstaviteľmi vládnucej habsburskej monarchie. Akcia je určená všetkým návštevníkom a sú na nej vítané rodiny, dospelí aj deti, ktorí budú mať možnosť pozdraviť cisársky pár," uviedla ekonomicko-obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.



Po prestávke počas covidových rokov je podujatie podľa jej slov opäť bohatšie o sprievod s kočom a vlani pribudla novinka Pišinger o piatej, ktorý je podložený historickými faktami a odohráva sa v 19. storočí.



Alžbetínske dni organizujú ako pripomienku spomenutej návštevy Sisi v Bardejovských Kúpeľoch v roku 1895. Sisi sem prišla ako 58-ročná 1. júla 1895 a zotrvala tu do 22. júla. Do Bardejova pricestovala vlakom po novovybudovanej železničnej trati a ubytovala sa v hoteli Deák. Liečila si nielen zdravotné problémy, ale aj dušu po úmrtí svojho syna Rudolfa, ktorý krátko predtým tragicky zahynul.