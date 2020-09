Alzheimer centrum v Mošovciach chce ŽSK zahrnúť do územnej stratégie

Mošovce 26. septembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pokračuje v zámere vybudovania centra Pod Lipami v Mošovciach v okrese Turčianske Teplice. Investíciu plánuje zahrnúť do plánovanej integrovanej územnej stratégie, potvrdila pre TASR predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



"Každý kraj pripravuje integrované územné stratégie a my to určite budeme dávať medzi hlavné strategické projekty," povedala Jurinová.



Ide podľa nej o poskytovanie služby, ktorá v regióne dlhodobo chýba, pričom deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb by sa centra dotknúť nemala. "Máme stále množstvo služieb, ktoré vieme urobiť komunitným spôsobom, menej objemovým. Keď budeme v stave, že máme stabilizované všetky potreby služieb, ktoré v regióne chýbajú, vtedy sa vieme začať rozprávať o rozdeľovaní našich existujúcich veľkých zariadení do menších," ozrejmila.



Vyššie územné celky majú domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia a nie každá služba je vhodná na deinštitucionalizáciu, podotkla Jurinová.



Zámerom žilinskej krajskej samosprávy je pokryť dopyt po službe tohto typu a gerontopsychiatrických lôžkach, ktoré v kraji chýbajú. Zriadenie centra odobrili krajskí poslanci ešte na svojom rokovaní v septembri 2018.



Alzheimer-geronto centrum má vzniknúť v už nevyužívaných priestoroch a areáli bývalej spojenej školy v Mošovciach. Časť priestorov, a to budovu školy, využije samosprávny kraj na zriadenie centra pre ľudí trpiacich alzheimerom, bývalý internát na zriadenie gerontopsychiatrického oddelenia s 32 lôžkami. Bývalá recepcia by okrem tohto účelu slúžila i ako rehabilitačné zázemie pre obe služby. Malý dom v areáli školy zase ako ubytovacie zariadenie pre rodiny. Náklady na vybudovanie centra odhadol ŽSK na 4,8 milióna eur.