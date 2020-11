Alžírčan cestuje do Nemecka už druhý rok, zadržali ho na hraniciach

Stakčín 26. novembra (TASR) – Policajti oddelenia hraničnej kontroly sídliaci v obci Topoľa v okrese Snina kontrolovali v pondelok (23. 11.) v obci Stakčín štátneho príslušníka Albánska bez cestovného dokladu. Ako zistili, cieľom jeho cesty je Spolková republika Nemecka, z Alžírska vycestoval pred dvoma rokmi. Informovala o tom hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická.



Alžírčan mal v roku 2018 legálne vycestovať do Turecka. "Odtiaľ pokračoval, už nelegálne, do Grécka, Albánska, Kosova a cez Čiernu Horu a Bosnu a Hercegovinu sa dostal až do Srbska. Prekročil srbsko-maďarskú hranicu a na parkovisku sa ukryl v odstavenom nákladnom motorovom vozidle so srbským evidenčným číslom na mieste rezervného kolesa bez vedomia vodiča," doplnila Kopernická.



Keďže sa na území Slovenska zdržiaval neoprávnene, hraničiari vydali rozhodnutie o jeho administratívnom vyhostení s určením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov Európskej únie po dobu jedného roka. Polícia Alžírčana na dobu vykonania jeho administratívneho vyhostenia umiestnila do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach.