Amaro Fest 2024 - open air gipsy festival predstaví rómsku kultúru

Nitra 1. júla (TASR) - V nitrianskom amfiteátri sa bude 13. a 14. júla konať ôsmy ročník medzinárodného rómskeho festivalu s názvom Amaro Fest 2024 - open air gipsy festival. Ako uviedli organizátori z občianskeho združenia Rómska Umelecká Agentúra, cieľom podujatia je propagovať a rozvíjať rómsku kultúru. Úlohou festivalu je tiež podporovať rómsku identitu a prispievať k sociálnej a kultúrnej inklúzii Rómov.



Amaro Fest 2024 podľa organizátorov ponúkne bohatý program plný vystúpení profesionálnych rómskych umelcov zo zahraničia i z domova. "Nebudú chýbať dynamické tanečné súbory, ktoré predvedú svoje mladé talenty. Vystúpi svetová hviezda z Nemecka Ricardo Kwiek, aj so živou kapelou, zo Slovenska to bude spevák Igor Kmeťo ml., rómsky raper P.A.T - Pouličný autor tónov. Z Českej republiky príde Ján Bendig, vynikajúca rómska speváčka Júlia Kozáková a mnoho ďalších výborných interpretov," informovali organizátori.



Ako doplnili, súčasťou programu bude okrem zábavy aj množstvo zaujímavých informácií o účinkujúcich a ich kultúre. "Tento festival je viac než len zábava. Je to cesta za poznaním a pochopením rôznych aspektov rómskej kultúry," dodali organizátori.