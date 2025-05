Amatérski filmári sa môžu zapojiť do súťaže Cineama

Nitra 12. mája (TASR) - Neprofesionálni tvorcovia filmov sa môžu aj tento rok zapojiť do postupovej súťaže a prehliadky Cineama. Ako informovalo Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre, elektronické prihlasovanie do súťaže je možné ešte v priebehu pondelka.



Samotná súťaž a vyhlásenie výsledkov sa budú konať 22. mája o 16.00 h v KOS v Nitre. „Prihlásiť sa môžu tvorcovia, ktorých baví filmovať, dokumentovať rôzne udalosti, prípadne sú autormi videoklipu, experimentu, animovaného či hraného filmu. Súťaž Cineama je určená pre všetky vekové kategórie. Zároveň ponúka priestor na prezentáciu a konfrontáciu s odbornou i laickou verejnosťou,“ uviedli organizátori.



Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Koná sa od roku 1995, pričom nadviazala na podujatia, ktorých história siaha až do roku 1960. „Koná sa každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a v rôznych žánrových kategóriách,“ pripomenulo KOS.