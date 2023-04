Amatérski filmári si môžu zmerať sily v súťaži Cineama

Nitra 6. apríla (TASR) - Neprofesionálni filmoví tvorcovia sa môžu zapojiť do postupovej súťaže a prehliadky s názvom Cineama. Ako informovalo Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre, do regionálneho kola sa môžu prihlásiť do 21. apríla.



Samotná súťaž a prehliadka sa bude v KOS konať 27. apríla. "Prihlásiť sa môžu amatérski filmári, ktorí točia animované filmy i hrané dokumenty, experimenty či videoklipy. Najlepšie filmy postupujú do krajského a celoštátneho kola. Ponúkame i možnosť konzultácií pred prihlásením," uviedli organizátori.



Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Koná sa od roku 1995 a nadviazala na podujatia, ktorých história siaha až do roku 1960. "Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a v žánrových kategóriách dokumentárny film a publicistika, hraný film, animovaný film, experiment a videoklip," doplnili organizátori.